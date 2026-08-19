InícioCidades DF
AÇÃO POLICIAL

Ação policial para cumprir mandado de prisão termina em morte no Distrito Federal

Homem de 58 anos foi morto no Gama, por policiais civis durante uma operação

Ação policial para cumprir mandado de prisão termina em morte no Distrito Federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Ação policial para cumprir mandado de prisão termina em morte no Distrito Federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o cumprimento de um mandado de prisão resultou na morte de um homem de 48 anos na manhã desta quarta-feira (19/8). Um vigilante teria sido atingido nas costas, levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu por volta das 5h50 e envolveu agentes do Departamento de Polícia Especializada (DPE).
Segundo informações divulgadas pela corporação em nota oficial, a morte ocorreu após uma intervenção policial durante a execução da diligência. Logo após a ação, os policiais envolvidos compareceram à delegacia da região para registrar a ocorrência e instaurar os procedimentos legais cabíveis.
Em nota, a PCDF lamentou o desfecho da ocorrência e informou que o caso foi encaminhado para a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da intervenção. Até o momento, a identidade do homem e os detalhes do mandado de prisão que motivou a ação não foram divulgados.

Saiba Mais

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Adriana Bernardes
postado em 19/08/2026 13:28
SIGA
x