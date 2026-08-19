Ação policial para cumprir mandado de prisão termina em morte no Distrito Federal

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o cumprimento de um mandado de prisão resultou na morte de um homem de 48 anos na manhã desta quarta-feira (19/8). Um vigilante teria sido atingido nas costas, levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu por volta das 5h50 e envolveu agentes do Departamento de Polícia Especializada (DPE).
Segundo informações divulgadas pela corporação em nota oficial, a morte ocorreu após uma intervenção policial durante a execução da diligência. Logo após a ação, os policiais envolvidos compareceram à delegacia da região para registrar a ocorrência e instaurar os procedimentos legais cabíveis.
Em nota, a PCDF lamentou o desfecho da ocorrência e informou que o caso foi encaminhado para a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da intervenção. Até o momento, a identidade do homem e os detalhes do mandado de prisão que motivou a ação não foram divulgados.
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postado em 19/08/2026 13:28