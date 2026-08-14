Operação apreende R$ 1,8 milhão em espécie durante investigação

Beatriz Ocké*—A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR/DECOR) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (PRODEP/MPDFT) deflagram na manhã desta sexta-feira (14/8) a operação Cedro de Ouro, que investiga um possível esquema de lavagem de dinheiro.
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Segundo o inquérito policial, há indícios de circulação, ocultação e dissimulação de valores de origem ainda não esclarecida, mediante sucessivos saques em espécie, entregas de grandes quantias em dinheiro e possível utilização de pessoas interpostas. Até o momento, duas pessoas são investigadas como suspeitas.
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Ainda nas diligências, foi identificado um modus operandi frequente por parte dos envolvidos. De acordo com as investigações, um dos investigados era responsável por realizar saques de elevados valores em espécie, inclusive quantias milionárias, em agências bancárias próximas da casa do segundo investigado. Depois, a quantia era entregue diretamente a este ou repassado a terceiros que, na sequência, realizavam a entrega dos valores ao destinatário.
Foi constatado que, apenas nos últimos sete meses, os saques chegaram a, aproximadamente, R$5 milhões, montante que corresponde a cerca de 283 vezes a capacidade financeira do primeiro investigado. Isso reforçou a necessidade de aprofundamento das investigações sobre a origem, o destino e a finalidade dos recursos movimentados.
Em ação de busca e apreensão realizada nesta sexta-feira (14/8) nas residências dos investigados, situadas na Asa Norte e em Sobradinho, a equipe de policiais apreendeu dispositivos eletrônicos e documentos, e ainda, a quantia de R$1,8 milhão em espécie. A PCDF informou que as investigações prosseguem e correm sob sigilo.
O nome da operação faz alusão à suposta estabilidade de um esquema financeiro destinado à circulação de elevados valores em espécie, representada pelo cedro, enquanto o ouro simboliza o alto volume financeiro apontado pela investigação.
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