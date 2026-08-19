Celina visita Feira dos Importados e ouve reivindicações de feirantes

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) visitou, na tarde desta quarta-feira (19/8), a Feira dos Importados, no SIA. Ela foi recebida pelo presidente, Damião Leite, que entregou um documento com reivindicações dos feirantes.

“A Feira dos Importados é o segundo local mais visitado do Distrito Federal. E ela tem várias reivindicações, para a rodovia e para a área externa”, disse Celina. “Nós fizemos muitas reformas em muitas feiras. Essa é a única feira privada aqui do Distrito Federal. Viemos em dia de semana para não prejudicar o feirante, que tem um movimento maior aos fins de semana. A gente veio hoje dar essa caminhada aqui, falar com os feirantes, estar perto da população. E é a oportunidade de ouvir também o povo”, acrescentou.

De acordo com Celina, os principais pedidos são para uma maior fiscalização da DF Legal sobre os ambulantes que ocupam a área externa da feira. “Houve demanda também por melhoria dessa parte de trânsito, escoamento de águas de águas pluviais. Então, são pedidos razoáveis de quem empreende, gera emprego e renda também aqui no Distrito Federal”, completou.

Pesquisas

Na oportunidade, a governadora celebrou a boa colocação nas pesquisas. “Eu recebo com muito carinho, mas sou uma pessoa muito pé no chão. Os adversários escolheram atacar a nossa honra, mas não está funcionando. Eles inventam fórmulas mágicas para resolver problemas que precisam de soluções reais”, ressaltou Celina. “Eu acho que a população tem visto e percebido a diferença. Nós trazemos a verdade, nós não mentimos. O meu plano de governo foi escrito por nós, que sabemos as necessidades do Distrito Federal e estamos trabalhando todos os dias”, completou.