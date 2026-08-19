Iate in Concert une música, ópera e balé em viagem pelo mundo; veja

Uma viagem pela música sem sair de Brasília. É essa a proposta do Iate in Concert 2026, que chega à 11ª edição no dia 29 de agosto com um roteiro que atravessa diferentes países e épocas por meio de alguns dos maiores clássicos da música de concerto. O espetáculo será realizado no Iate Clube de Brasília, às margens do Lago Paranoá, e terá como ponto alto o encontro entre a orquestra e o balé ao som de Bolero, de Maurice Ravel.

Com o tema “A Volta ao Mundo pelos Clássicos”, o concerto será conduzido pela Orquestra Filarmônica de Brasília, sob regência do maestro Thiago Francis. A apresentação reúne ainda quatro solistas: a soprano francesa Laetitia Grimaldi, a mezzo-soprano brasileira radicada na Itália Marina Melaranci, o tenor Daniel Menezes e o barítono Vitor Monte.

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A viagem começa no Brasil, com obras de Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos, e segue para a Áustria de Johann Strauss II. Depois, o público entra no universo da ópera italiana com clássicos como Nessun Dorma, La Donna è Mobile e Brindisi.

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O roteiro ainda passa pelo Leste Europeu e pelo Oriente, com obras inspiradas nas tradições da China e do Japão, antes de chegar à Espanha e à França. No caminho, aparecem trechos de obras conhecidas do público, como Carmen, Lakmé e O Barbeiro de Sevilha.

A proposta é que o repertório funcione como uma espécie de roteiro musical. Cada obra representa uma nova parada e conduz o público a diferentes culturas, períodos e estilos. “Mais do que apresentar grandes obras da música universal, queremos proporcionar ao público uma experiência em que cada peça representa uma nova parada dessa viagem”, afirma o maestro Thiago Francis.

Música e dança no mesmo palco

O momento mais aguardado da noite fica para o final. Ao som de Bolero, uma das obras mais conhecidas de Maurice Ravel, a Orquestra Filarmônica de Brasília dividirá o palco com o grupo Bailarinos de Brasília.

A obra ganhará uma coreografia criada especialmente para o espetáculo, unindo a força da composição de Ravel aos movimentos dos bailarinos. A combinação encerra a viagem proposta pelo concerto com música e dança ocupando o mesmo espaço.

A apresentação também terá como destaque o encontro de diferentes vozes da música lírica. Formada pela Juilliard School, nos Estados Unidos, Laetitia Grimaldi leva ao palco sua experiência no repertório operístico. Marina Melaranci construiu parte da carreira na Itália, enquanto Daniel Menezes interpreta algumas das árias mais conhecidas da ópera. Vitor Monte completa o quarteto com personagens como Fígaro e o Toreador.

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Um concerto que também arrecada alimentos

Além da música, o Iate in Concert mantém uma tradição de solidariedade. Criado em 2015, o projeto chega à 11ª edição depois de reunir mais de 33 mil espectadores e arrecadar mais de 165 toneladas de alimentos ao longo das dez primeiras edições.

As doações foram destinadas a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social. A proposta permanece nesta edição, fazendo do concerto não apenas um programa cultural, mas também uma oportunidade de contribuir com uma ação social.

Ao longo dos anos, o evento já levou ao palco maestros, orquestras e solistas brasileiros e estrangeiros. Em 2026, a programação aposta em um repertório conhecido por diferentes gerações para aproximar o público da música clássica e da ópera.

Para quem gosta de música, dança ou simplesmente procura um programa diferente para o fim de semana, a apresentação promete uma noite em que Brasil, Itália, Espanha, França, Áustria, Oriente e Leste Europeu cabem no mesmo palco — sem necessidade de passaporte.

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Serviço

Iate in Concert 2026 — A Volta ao Mundo pelos Clássicos

Data: 29 de agosto de 2026 (sábado)

Local: Iate Clube de Brasília

Atrações: Orquestra Filarmônica de Brasília, Thiago Francis, Laetitia Grimaldi, Marina Melaranci, Daniel Menezes, Vitor Monte e Bailarinos de Brasília



Mais informações sobre ingressos no link.