Servidores da assistência social fazem ato público no Recanto das Emas

Estão convocados servidores do Cras I, Cras II, Creas, Restaurante Comunitário, Céu das Artes, programa Direito Delas e Cecon Granja das Oliveiras - (crédito: Luiz Francisco/CB/DA Press)

O Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal (Sindsasc) realizará, em 28 de agosto, um ato público no Recanto das Emas como parte da mobilização permanente da categoria. A concentração está marcada para as 10h, no estacionamento do Recanto Shopping, na Quadra 103, e deve reunir trabalhadores de unidades da assistência social e da cultura da região administrativa.

Estão convocados servidores do Cras I, Cras II, Creas, Restaurante Comunitário, Céu das Artes, programa Direito Delas e Cecon Granja das Oliveiras. Entre os principais pleitos está a criação da Gratificação por Habilitação, benefício já concedido a outras carreiras do serviço público local e que remunera a qualificação acadêmica dos servidores. “É uma forma de valorizar quem busca aperfeiçoamento profissional por meio de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado”, destaca o diretor do Sindsasc, Clayton Avelar.

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A categoria também defende a nomeação de todos os aprovados no concurso público da assistência social, incluindo candidatos do cadastro de reserva. De acordo com o sindicato, o aumento da demanda por serviços socioassistenciais não tem sido acompanhado pelo crescimento da estrutura de atendimento.

Outro ponto da pauta é a incorporação da Gratificação de Desenvolvimento e Assistência Social (Gedas) ao vencimento básico dos servidores. Segundo o sindicato, a medida contribuiria para a valorização da carreira e para maior estabilidade remuneratória dos trabalhadores.

O que diz o GDF

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) informou que mantém diálogo com os servidores e com as entidades que representam a categoria. O órgão também afirmou reconhecer a importância dos servidores da assistência social para a construção das políticas públicas no Distrito Federal “A Sedes reforça que permanece aberta ao diálogo institucional, buscando aprimorar continuamente o atendimento da rede socioassistencial do DF”, acrescenta a nota.

Em relação às demandas da carreira, a pasta declarou que decorrem de disposições legais, fiscais e orçamentárias. “Quanto ao concurso público da assistência social, a Sedes-DF destaca que a realização do certame representou um importante avanço para o fortalecimento do quadro de servidores.”



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