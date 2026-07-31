Onde se cadastrar no Bolsa Família em Brasília? Veja endereços dos CRAS

Famílias de baixa renda que moram no Distrito Federal e precisam solicitar o Bolsa Família devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O registro no programa é feito presencialmente por meio da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada para diversos benefícios sociais do governo federal.

Manter os dados sempre atualizados no CadÚnico é fundamental para garantir o recebimento do benefício mensalmente. Qualquer mudança na composição familiar, endereço ou renda deve ser comunicada em uma unidade do CRAS para evitar o bloqueio ou cancelamento do auxílio. Essa atualização é essencial para a continuidade do benefício e para o planejamento financeiro da família.

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O processo de inscrição é simples, mas exige que o Responsável Familiar, preferencialmente uma mulher com mais de 16 anos, compareça ao posto de atendimento com a documentação necessária de todos os membros da família.

Documentos para o cadastro no Bolsa Família

Para realizar o cadastro ou a atualização dos dados, o Responsável Familiar precisa apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Além disso, é necessário levar pelo menos um dos seguintes documentos de cada pessoa que mora na mesma casa:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Um comprovante de residência atualizado, como conta de luz ou água, também é solicitado no momento do atendimento para confirmar o endereço da família.

Onde encontrar um CRAS no Distrito Federal

O atendimento nos CRAS do Distrito Federal pode exigir agendamento prévio, que geralmente é feito por telefone. Verifique o procedimento da unidade mais próxima de você. Confira abaixo os endereços de algumas das principais unidades:

CRAS Asa Sul/Norte (Plano Piloto): SGAS 614/615, Lote 104, Asa Sul

CRAS Brazlândia: AE 04, Lote 03, Setor Tradicional

CRAS Ceilândia Norte: QNN 13, Módulo A, Área Especial

CRAS Ceilândia Sul: QNM 11, Lote M, Área Especial

CRAS Estrutural: Área Especial 05, Setor Central

CRAS Gama: Área Especial, Lote 07, Entrequadra 05/06, Setor Sul

CRAS Guará: QE 38, Conjunto Z, Área Especial, Guará II

CRAS Itapoã: Quadra 378, Conjunto A, Área Especial nº 01, Del Lago II

CRAS Paranoá: Quadra 02, Conjunto 05, Lote 02, Área Especial

CRAS Planaltina: Área Especial H, Lote 04, Setor Residencial Leste

CRAS Recanto das Emas: Quadra 104, Área Especial, Lote 01

CRAS Samambaia: QN 319, Conjunto 01, Lote 01, Samambaia Sul

CRAS Santa Maria: QR 209/309, Conjunto Q, Lote 01, Santa Maria Sul

CRAS São Sebastião: Quadra 102, Conjunto 09, Lote 01, Bairro Residencial Oeste

CRAS Sobradinho: Quadra 04, Área Especial 03

CRAS Taguatinga: QNG, Área Especial nº 27

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.