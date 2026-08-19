Adiada autorização para taxistas transitarem pelo corredor exclusivo do BRT Sul

A autorização que permitiria taxistas do Distrito Federal a circularem pelo corredor exclusivo do BRT Sul a partir desta quinta-feira (20/8) foi suspensa. O adiamento se deve à necessidade de tempo hábil para reprogramar equipamentos de fiscalização e realizar procedimentos técnicos para validar o adequado funcionamento dos aparelhos. Ainda não há nova data de início para a operação.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A medida abrange toda a extensão do BRT Sul nas regiões de Santa Maria, Gama e Epia (Park Way). Ela tem cunho experimental, e os testes devem durar 90 dias. Nesse período, especialistas farão avaliação dos impactos técnicos e operacionais da convivência entre táxis e veículos do sistema de transporte coletivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Cidades DF Homem tem mal súbito e morre ao se preparar para praticar hyrox
- Cidades DF Vigilante morto em ação policial trabalhava na Residência Oficial do Senado
- Cidades DF Casal fica preso em academia após fechamento e é resgatado pela PM
- Cidades DF Iate in Concert une música, ópera e balé em viagem pelo mundo; veja
- Cidades DF Senado lamenta a morte de vigilante baleado pela PCDF e cobra apuração