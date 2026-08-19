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Adiada autorização para taxistas transitarem pelo corredor exclusivo do BRT Sul

Operação deveria começar nesta quinta-feira (20/8). A nova data de início será informada assim que for finalizada a reprogramação de fiscalização

A medida foi adiada devido à necessidade de tempo hábil para reprogramar equipamentos de fiscalização - (crédito: Divulgação)
A medida foi adiada devido à necessidade de tempo hábil para reprogramar equipamentos de fiscalização - (crédito: Divulgação)

A autorização que permitiria taxistas do Distrito Federal a circularem pelo corredor exclusivo do BRT Sul a partir desta quinta-feira (20/8) foi suspensa. O adiamento se deve à necessidade de tempo hábil para reprogramar equipamentos de fiscalização e realizar procedimentos técnicos para validar o adequado funcionamento dos aparelhos. Ainda não há nova data de início para a operação. 

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A medida abrange toda a extensão do BRT Sul nas regiões de Santa Maria, Gama e Epia (Park Way). Ela tem cunho experimental, e os testes devem durar 90 dias. Nesse período, especialistas farão avaliação dos impactos técnicos e operacionais da convivência entre táxis e veículos do sistema de transporte coletivo. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/08/2026 19:10 / atualizado em 19/08/2026 19:11
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