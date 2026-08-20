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Grass propõe mutirão para retirar vulneráveis das ruas

O candidato do PT falou sobre políticas públicas para quem vive nas ruas e propôs um mutirão para retirar as pessoas da situação de vulnerabilidade e direcioná-las aos serviços públicos de que elas necessitam

Durante sabatina, Leandro Grass falou sobre ações em favor da segurança pública e das pessoas em situação de rua no DF - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
Durante sabatina, Leandro Grass falou sobre ações em favor da segurança pública e das pessoas em situação de rua no DF - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

O candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, falou, na tarde desta quinta-feira (20/8), sobre ações direcionadas à população em situação de rua no DF, problema que tem afetado a segurança pública. Grass afirmou que pretende fazer 'mutirões de cidadania' para tirar as pessoas das ruas e direcioná-las aos serviços públicos de que necessitam. As declarações foram feitas durante sabatina na Record Brasília.

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"Quem está na rua não está porque quer. Tem gente que foi para as ruas porque não conseguiu mais pagar aluguel. Vamos fazer esse mutirão e abordar pessoa por pessoa para encaminhá-las ao serviço correto", disse o candidato.

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Para ele, o serviço deve estar funcionando. "Não adianta tirar da rua e levar para lugar nenhum. Não adianta internação compulsória dos dependentes de drogas porque não há onde internar. Não há espaços onde os usuários possam ser tratados. Vamos reforçar a segurança pública, monitorando os espaços e os lugares onde têm mais crimes", acrescentou.

Ainda de acordo com Grass, é preciso reforçar as políticas públicas direcionadas às pessoas que vivem em situação de rua. "A população de rua aumentou 20% nos últimos anos, porque não teve política social, de moradia e de saúde. Precisamos tirar as pessoas da rua para dar a elas dignidade e segurança", afirmou.

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 20/08/2026 16:08
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