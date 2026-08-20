Grass propõe mutirão para retirar vulneráveis das ruas

Durante sabatina, Leandro Grass falou sobre ações em favor da segurança pública e das pessoas em situação de rua no DF - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

O candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, falou, na tarde desta quinta-feira (20/8), sobre ações direcionadas à população em situação de rua no DF, problema que tem afetado a segurança pública. Grass afirmou que pretende fazer 'mutirões de cidadania' para tirar as pessoas das ruas e direcioná-las aos serviços públicos de que necessitam. As declarações foram feitas durante sabatina na Record Brasília.

"Quem está na rua não está porque quer. Tem gente que foi para as ruas porque não conseguiu mais pagar aluguel. Vamos fazer esse mutirão e abordar pessoa por pessoa para encaminhá-las ao serviço correto", disse o candidato.

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Para ele, o serviço deve estar funcionando. "Não adianta tirar da rua e levar para lugar nenhum. Não adianta internação compulsória dos dependentes de drogas porque não há onde internar. Não há espaços onde os usuários possam ser tratados. Vamos reforçar a segurança pública, monitorando os espaços e os lugares onde têm mais crimes", acrescentou.

Ainda de acordo com Grass, é preciso reforçar as políticas públicas direcionadas às pessoas que vivem em situação de rua. "A população de rua aumentou 20% nos últimos anos, porque não teve política social, de moradia e de saúde. Precisamos tirar as pessoas da rua para dar a elas dignidade e segurança", afirmou.