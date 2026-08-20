InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

"Feiras precisam de segurança jurídica", diz Leandro Grass

Candidato ao GDF visitou a Feira do Guará na manhã desta quinta-feira (20/8) e defendeu a organização do sistema de feiras do DF

Leandro Grass visitou a Feira do Guará na manhã desta quinta-feira - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
Leandro Grass visitou a Feira do Guará na manhã desta quinta-feira - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

Ao visitar a Feira do Guará, na manhã desta quinta-feira (20/8), o candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, defendeu a organização do sistema de feiras do DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“As feiras precisam primeiro segurança jurídica; é preciso organizar o sistema de feiras do Distrito Federal. É o que a gente vai fazer, vai ter o sistema distrital de feiras, com as associações cadastradas para que a gente possa acompanhar também as permissões, para que a gente possa dar a cada feirante a tranquilidade para trabalhar em paz”, anunciou o candidato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leandro também defendeu investimentos na infraestrutura das feiras. “O governo precisa cuidar desse espaço. Os feirantes não têm recurso para reformar as feiras; eles não têm dinheiro para construir um banheiro novo, para melhorar o telhado, para melhorar a acessibilidade. O governo tem que fazer a manutenção, até porque essas feiras também geram muito emprego e movimentam a economia local. São trabalhadores, são famílias", alegou.

“O governo precisa divulgar e promover as feiras. É preciso incentivar tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista da promoção da comunicação e estímulo da visitação às feiras”, defendeu Leandro. “A gente vai fazer uma grande promoção das feiras, vai estimular, vai trazer a cultura para dentro das feiras. A gente pode ter projeto cultural aqui dentro. É preciso que tenha uma política pública para as feiras do DF, a gente está colocando no programa de governo” acrescentou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 20/08/2026 10:02
SIGA
x