"Feiras precisam de segurança jurídica", diz Leandro Grass

Ao visitar a Feira do Guará, na manhã desta quinta-feira (20/8), o candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, defendeu a organização do sistema de feiras do DF.

“As feiras precisam primeiro segurança jurídica; é preciso organizar o sistema de feiras do Distrito Federal. É o que a gente vai fazer, vai ter o sistema distrital de feiras, com as associações cadastradas para que a gente possa acompanhar também as permissões, para que a gente possa dar a cada feirante a tranquilidade para trabalhar em paz”, anunciou o candidato.

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Leandro também defendeu investimentos na infraestrutura das feiras. “O governo precisa cuidar desse espaço. Os feirantes não têm recurso para reformar as feiras; eles não têm dinheiro para construir um banheiro novo, para melhorar o telhado, para melhorar a acessibilidade. O governo tem que fazer a manutenção, até porque essas feiras também geram muito emprego e movimentam a economia local. São trabalhadores, são famílias", alegou.

“O governo precisa divulgar e promover as feiras. É preciso incentivar tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista da promoção da comunicação e estímulo da visitação às feiras”, defendeu Leandro. “A gente vai fazer uma grande promoção das feiras, vai estimular, vai trazer a cultura para dentro das feiras. A gente pode ter projeto cultural aqui dentro. É preciso que tenha uma política pública para as feiras do DF, a gente está colocando no programa de governo” acrescentou.