Adolescente que agrediu aluna trans invadiu escola com uniforme

Uma aluna trans do Centro Educacional 02 de Taguatinga de 18 anos foi brutalmente agredida por duas adolescentes durante o intervalo, no refeitório da instituição de ensino. Uma estudante gravou a briga e publicou nas redes sociais com a frase: “Traveco aqui leva é na cara”. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O episódio ocorreu na quinta-feira (13/8). Em depoimento, a vítima relatou que, no refeitório, as duas adolescentes se aproximaram dela e a acusaram de ter feito uma denúncia contra elas à polícia e à coordenação escolar. A aluna negou e tentou conversar, mas as menores a ameaçaram, dizendo que resolveriam a situação do lado de fora da escola, afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Da secretaria pedagógica, a vítima telefonou para a mãe e relatou o ocorrido. Depois disso, caminhava para o portão da escola para ir embora, quando uma das adolescentes a agarrou pelas costas. A vítima foi agredida com tapas, socos e puxões de cabelo. A briga só encerrou após a intervenção de um segurança.
Segundo a família da vítima, apenas uma das adolescentes estudava no CED 02. A outra teria invadido a instituição de ensino com o uniforme da colega para se passar por aluna.
Versões
À polícia, uma das agressoras contou outra versão. Alegou que a vítima proferia ameaças de forma indireta contra ela e a encarava. Não soube, porém, informar o teor das ameaças.
Sobre o episódio violento, disse que estava na companhia da irmã e foram juntas “tirar satisfações” da aluna, quando ela teria proferido xingamentos. “Me estressei e parti para cima”, disse.
O caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).