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ancestralidade

Projeto "Sabores e Saberes" celebra a culinária afro-brasileira no DF e no Entorno

Com oficinas gratuitas, vivências e refeições coletivas, a iniciativa passa por Planaltina, Novo Gama e pela Fundação Cultural Palmares. Confira a programação

Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira - (crédito: Divulgação/Photo Agência)
Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira - (crédito: Divulgação/Photo Agência)

Para valorizar a ancestralidade, a memória e o papel da gastronomia de terreiro como patrimônio imaterial, o projeto Sabores e Saberes — O Tabuleiro da Baiana promove, entre agosto e setembro de 2026, um ciclo de vivências formativas no Distrito Federal e no Entorno. A iniciativa, realizada pelos institutos Lente Cultural e Kitanda Cultura de Terreiro, em parceria com a Fundação Cultural Palmares, oferece oficinas, rodas de conversa, aprendizado prático de receitas e refeições coletivas gratuitas.

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O primeiro ciclo ocorre nos dias 22 e 23 de agosto no Ponto de Cultura Terreiro da Vovó Maria Conga, em Planaltina, sob o comando de lideranças como Mãe Maria do Cerrado, Ekejie Cleide Morais e Ekejie Jackeline Silva. A programação abordará o preparo de pratos com ingredientes do Cerrado, técnicas de cozinhas comunitárias, salvaguarda de receitas quilombolas e registro da memória gastronômica afro-brasileira.

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A segunda etapa será realizada em 5 e 6 de setembro na Casa de Oyá, em Novo Gama (GO), integrando discussões sobre agroecologia, sustentabilidade e geração de renda. O encerramento está marcado para o dia 8 de setembro, na sede da Fundação Cultural Palmares, em Brasília, e contará com uma aula-show da chef e Makota Solange Borges, além de apresentações culturais e lançamento de livro.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário de inscrição do evento. Para facilitar o deslocamento dos participantes nos polos de Planaltina e Novo Gama, haverá transporte gratuito de ônibus com saída do estacionamento do SESI Lab, no Plano Piloto, mediante agendamento prévio.

  • Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira
    Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira Divulgação/Photo Agência
  • Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira
    Projeto Sabores e Saberes celebra culinária afro-brasileira Divulgação/Photo Agência

Serviço

Sabores e Saberes – O Tabuleiro da Baiana

  • Investimento: gratuito (inscrições pelo formulário do projeto)

  • Informações: acompanhe as atualizações pelo Instagram do Sabores e Saberes

Polo I – Planaltina

  • Datas: 22 e 23 de agosto de 2026 (sábado e domingo), das 9h às 17h

  • Local: Ponto de Cultura Terreiro da Vovó Maria Conga

  • Transporte: ônibus gratuito com saída do estacionamento do SESI Lab

Polo II – Novo Gama (GO)

  • Datas: 5 e 6 de setembro de 2026 (sábado e domingo), das 9h às 17h

  • Local: Casa de Oyá

  • Transporte: Ônibus gratuito com saída do estacionamento do SESI Lab

Encontro de Encerramento – Brasília

  • Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira), a partir das 14h

  • Local: Fundação Cultural Palmares

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 20/08/2026 17:29
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