Projeto "Sabores e Saberes" celebra a culinária afro-brasileira no DF e no Entorno

Para valorizar a ancestralidade, a memória e o papel da gastronomia de terreiro como patrimônio imaterial, o projeto Sabores e Saberes — O Tabuleiro da Baiana promove, entre agosto e setembro de 2026, um ciclo de vivências formativas no Distrito Federal e no Entorno. A iniciativa, realizada pelos institutos Lente Cultural e Kitanda Cultura de Terreiro, em parceria com a Fundação Cultural Palmares, oferece oficinas, rodas de conversa, aprendizado prático de receitas e refeições coletivas gratuitas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O primeiro ciclo ocorre nos dias 22 e 23 de agosto no Ponto de Cultura Terreiro da Vovó Maria Conga, em Planaltina, sob o comando de lideranças como Mãe Maria do Cerrado, Ekejie Cleide Morais e Ekejie Jackeline Silva. A programação abordará o preparo de pratos com ingredientes do Cerrado, técnicas de cozinhas comunitárias, salvaguarda de receitas quilombolas e registro da memória gastronômica afro-brasileira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Coisas de cidade pequena
A segunda etapa será realizada em 5 e 6 de setembro na Casa de Oyá, em Novo Gama (GO), integrando discussões sobre agroecologia, sustentabilidade e geração de renda. O encerramento está marcado para o dia 8 de setembro, na sede da Fundação Cultural Palmares, em Brasília, e contará com uma aula-show da chef e Makota Solange Borges, além de apresentações culturais e lançamento de livro.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário de inscrição do evento. Para facilitar o deslocamento dos participantes nos polos de Planaltina e Novo Gama, haverá transporte gratuito de ônibus com saída do estacionamento do SESI Lab, no Plano Piloto, mediante agendamento prévio.
Serviço
Sabores e Saberes – O Tabuleiro da Baiana
-
Investimento: gratuito (inscrições pelo formulário do projeto)
-
Informações: acompanhe as atualizações pelo Instagram do Sabores e Saberes
Polo I – Planaltina
-
Datas: 22 e 23 de agosto de 2026 (sábado e domingo), das 9h às 17h
-
Local: Ponto de Cultura Terreiro da Vovó Maria Conga
-
Transporte: ônibus gratuito com saída do estacionamento do SESI Lab
Polo II – Novo Gama (GO)
-
Datas: 5 e 6 de setembro de 2026 (sábado e domingo), das 9h às 17h
-
Local: Casa de Oyá
-
Transporte: Ônibus gratuito com saída do estacionamento do SESI Lab
Encontro de Encerramento – Brasília
-
Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira), a partir das 14h
-
Local: Fundação Cultural Palmares