Bancários do DF participam de paralisação nacional

O Sindicato orientou aos bancários que não trabalhem, nem remotamente, para que a paralisação seja efetiva - (crédito: Reprodução: Redes sociais)

Por Beatriz Ocké* - Os bancários do Distrito Federal participam da paralisação nacional de 24 horas de instituições financeiras públicas e privadas, que ocorre nesta quinta-feira (20/8), em todo o país. A categoria solicita reajuste salarial e dos vales-refeição e alimentação, além de melhores condições de trabalho. Após oito tentativas de negociações com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), o ato foi aprovado pelo Sindicato de Bancários do DF.

Apenas o Banco de Brasília (BRB) não aderiu à paralisação devido às particularidades que a instituição enfrenta no momento, segundo o sindicato.

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A mobilização foi aprovada por 95% dos votos em assembleia virtual do sindicato em Brasília, na noite dessa quarta-feira (19/8). A decisão decorre do fato de que a representação dos bancos não conseguiu apresentar qualquer proposta econômica favorável às reivindicações do sindicato durante as rodadas de negociação.

Com a mobilização, os bancários cobram reajustes no salário, aumento nos valores do vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA), valorização da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e melhores condições de trabalho.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Rodrigo Britto, afirmou ser um dia de luta pela valorização dos direitos dos bancários. “Que esse dia, em que todos cruzamos os braços para aderir ao movimento paredista, seja de luta para barrar o retrocesso que querem impor por uma vida inteira”, destacou.

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Em nota, o Sindicato pediu aos bancários e bancárias que, durante a paralisação, não batam ponto, não executem tarefas ou resolvam pendências para clientes sob nenhuma hipótese, nem mesmo remotamente.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates