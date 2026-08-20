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Morre ex-diretor da Novacap Nelson Augusto Canini, aos 77 anos

Engenheiro civil formado pela UnB, Nelson Augusto Canini ajudou a pavimentar as vias do DF e estava internado no Hospital Sírio-Libanês

Servidor de carreira desde 1973, Nelson Augusto Canini atuou na consolidação da infraestrutura brasiliense - (crédito: Arquivo pessoal/cedido ao Correio)
Servidor de carreira desde 1973, Nelson Augusto Canini atuou na consolidação da infraestrutura brasiliense - (crédito: Arquivo pessoal/cedido ao Correio)

O engenheiro civil e ex-diretor de Urbanização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) Nelson Augusto Canini morreu na manhã desta quinta-feira (20/8), aos 77 anos, em Brasília. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês.

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Nascido em Ribeirão Preto (SP) em 1º de março de 1949, Canini construiu a vida profissional no Distrito Federal, onde se formou na Universidade de Brasília (UnB). Servidor de carreira desde 1973, atuou diretamente na consolidação da infraestrutura brasiliense. Ele chefiou a fiscalização de obras do Plano Piloto, participou da homologação do asfalto das vias estruturais e coordenou o planejamento das redes de águas pluviais para conter alagamentos nas tesourinhas e nos eixos da capital.

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Entre os cargos de liderança, assumiu a diretoria de Urbanização da Novacap em 1989 e atuou como diretor no Departamento de Programação e Controle de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano em 1991.

De perfil reservado e observador, Canini não era apenas um homem de poucas palavras, mas alguém que sabia exatamente o momento de usá-las. Por quem convivia de perto, era descrito como uma figura inteligente, protetora, presente e dona de um humor caracteristicamente irônico e sarcástico.

Querido no ambiente familiar, o engenheiro também era um torcedor apaixonado pelo Corinthians.


Ele deixa a esposa, Silvia Renata de Lara Resende, as filhas Giselle e Lilian Beber Canini, a neta Alessandra, duas irmãs, os enteados João Pedro, Luisa e Leticia Resende Carvalho e o neto de coração, Leonardo, de apenas 10 meses. O velório será nesta sexta-feira (21/8), a partir das 13h, na Capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, com sepultamento às 16h.

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

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Por Adriana Bernardes
postado em 20/08/2026 16:36
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