Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (20/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (20/8):

Campo da Esperança

Arlene Neves Pinto Leão , 66 anos



Dilmar Azevedo da Costa Mattos , 80 anos



Egon Schoenell , 73 anos



Eiichi Takahashi , 93 anos



Juliana Santos Nunes , menos de 1 ano



Maria de Fátima Pina Pinheiro , 71 anos



Paulo José Taveira Júnior , 45 anos



Rafaelle Parlangelo Vicco Camalionte , menos de 1 ano



Ricardo Miranda , 85 anos



Silvia Nascimento Sobreira , 70 anos



Tae Watanabe , 98 anos



Vera Lúcia Cunha da Silva , 73 anos



Zaqueu Costa Rocha , 56 anos



Zenaide Guimarães Azeredo , 77 anos

Taguatinga

Ana Vitória Batista Corrêa, menos de 1 ano



Antônio Francisco Teles, 72 anos



Dalci Gonçalves Manso de Souza, 64 anos



Eny Martins, 90 anos



Francisco das Chagas Souza, 83 anos



Francisco Rodrigues de Souza, 74 anos



Francisco Rodrigues Pereira, 72 anos



Juranyr Pereira da Silva, 86 anos



Maria de Lourdes Morais de Oliveira Alves, 54 anos



Maria José Gomes de Araújo, 78 anos



Maria Luiza dos Santos, 82 anos



Rita Batista de Souza, 79 anos



Rogério Queiroz Lopes, 56 anos



Rosalina Alves Guimarães, 66 anos



Saulo Carvalho Oliveira, 53 anos

Gama

Alfredo Beralde Leal, 75 anos



Augusto Costa Cerqueira, 88 anos



Maria Adália Saraiva da Silva, 78 anos



Pedro Miranda dos Santos, 68 anos



Raimundo Lopes de Azevedo, 53 anos

Planaltina

Maria Lúcia Lima Peres Antônio, 62 anos



Noah Gabriel Ximenes Vieira, menos de 1 ano

Brazlândia

José Abreu de Oliveira, 74 anos



Maria de Jesus Pereira da Silva, 74 anos

Sobradinho

Adelmo Ferreira Guerra, 70 anos



Dalva Batista de Andrade, 87 anos



Josefa Almeida do Nascimento, 99 anos

Jardim Metropolitano

Antônia de Maria Gomes Mendes, 57 anos (cremação)



Eleide Souza Mendes, 62 anos (cremação)



Francisco Pedro do Nascimento, 95 anos



Luiz Carlos Vieira da Silva, 74 anos (cremação)



Maria Luiz Rodrigues, 74 anos (cremação)

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