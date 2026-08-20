Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (20/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (20/8):
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Campo da Esperança
- Arlene Neves Pinto Leão, 66 anos
- Dilmar Azevedo da Costa Mattos, 80 anos
- Egon Schoenell, 73 anos
- Eiichi Takahashi, 93 anos
- Juliana Santos Nunes, menos de 1 ano
- Maria de Fátima Pina Pinheiro, 71 anos
- Paulo José Taveira Júnior, 45 anos
- Rafaelle Parlangelo Vicco Camalionte, menos de 1 ano
- Ricardo Miranda, 85 anos
- Silvia Nascimento Sobreira, 70 anos
- Tae Watanabe, 98 anos
- Vera Lúcia Cunha da Silva, 73 anos
- Zaqueu Costa Rocha, 56 anos
- Zenaide Guimarães Azeredo, 77 anos
Taguatinga
- Ana Vitória Batista Corrêa, menos de 1 ano
- Antônio Francisco Teles, 72 anos
- Dalci Gonçalves Manso de Souza, 64 anos
- Eny Martins, 90 anos
- Francisco das Chagas Souza, 83 anos
- Francisco Rodrigues de Souza, 74 anos
- Francisco Rodrigues Pereira, 72 anos
- Juranyr Pereira da Silva, 86 anos
- Maria de Lourdes Morais de Oliveira Alves, 54 anos
- Maria José Gomes de Araújo, 78 anos
- Maria Luiza dos Santos, 82 anos
- Rita Batista de Souza, 79 anos
- Rogério Queiroz Lopes, 56 anos
- Rosalina Alves Guimarães, 66 anos
- Saulo Carvalho Oliveira, 53 anos
Gama
- Alfredo Beralde Leal, 75 anos
- Augusto Costa Cerqueira, 88 anos
- Maria Adália Saraiva da Silva, 78 anos
- Pedro Miranda dos Santos, 68 anos
- Raimundo Lopes de Azevedo, 53 anos
Planaltina
- Maria Lúcia Lima Peres Antônio, 62 anos
- Noah Gabriel Ximenes Vieira, menos de 1 ano
Brazlândia
- José Abreu de Oliveira, 74 anos
- Maria de Jesus Pereira da Silva, 74 anos
Sobradinho
- Adelmo Ferreira Guerra, 70 anos
- Dalva Batista de Andrade, 87 anos
- Josefa Almeida do Nascimento, 99 anos
Jardim Metropolitano
- Antônia de Maria Gomes Mendes, 57 anos (cremação)
- Eleide Souza Mendes, 62 anos (cremação)
- Francisco Pedro do Nascimento, 95 anos
- Luiz Carlos Vieira da Silva, 74 anos (cremação)
- Maria Luiz Rodrigues, 74 anos (cremação)
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postado em 20/08/2026 18:01