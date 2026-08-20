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Obituário: 46 funerais nesta quinta-feira (20/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 20 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (20/8):

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Campo da Esperança

  • Arlene Neves Pinto Leão, 66 anos
  • Dilmar Azevedo da Costa Mattos, 80 anos
  • Egon Schoenell, 73 anos
  • Eiichi Takahashi, 93 anos
  • Juliana Santos Nunes, menos de 1 ano
  • Maria de Fátima Pina Pinheiro, 71 anos
  • Paulo José Taveira Júnior, 45 anos
  • Rafaelle Parlangelo Vicco Camalionte, menos de 1 ano
  • Ricardo Miranda, 85 anos
  • Silvia Nascimento Sobreira, 70 anos
  • Tae Watanabe, 98 anos
  • Vera Lúcia Cunha da Silva, 73 anos
  • Zaqueu Costa Rocha, 56 anos
  • Zenaide Guimarães Azeredo, 77 anos

Taguatinga

  • Ana Vitória Batista Corrêa, menos de 1 ano
  • Antônio Francisco Teles, 72 anos
  • Dalci Gonçalves Manso de Souza, 64 anos
  • Eny Martins, 90 anos
  • Francisco das Chagas Souza, 83 anos
  • Francisco Rodrigues de Souza, 74 anos
  • Francisco Rodrigues Pereira, 72 anos
  • Juranyr Pereira da Silva, 86 anos
  • Maria de Lourdes Morais de Oliveira Alves, 54 anos
  • Maria José Gomes de Araújo, 78 anos
  • Maria Luiza dos Santos, 82 anos
  • Rita Batista de Souza, 79 anos
  • Rogério Queiroz Lopes, 56 anos
  • Rosalina Alves Guimarães, 66 anos
  • Saulo Carvalho Oliveira, 53 anos

Gama

  • Alfredo Beralde Leal, 75 anos
  • Augusto Costa Cerqueira, 88 anos
  • Maria Adália Saraiva da Silva, 78 anos
  • Pedro Miranda dos Santos, 68 anos
  • Raimundo Lopes de Azevedo, 53 anos

Planaltina

  • Maria Lúcia Lima Peres Antônio, 62 anos
  • Noah Gabriel Ximenes Vieira, menos de 1 ano

Brazlândia

  • José Abreu de Oliveira, 74 anos
  • Maria de Jesus Pereira da Silva, 74 anos

Sobradinho

  • Adelmo Ferreira Guerra, 70 anos
  • Dalva Batista de Andrade, 87 anos
  • Josefa Almeida do Nascimento, 99 anos

Jardim Metropolitano

  • Antônia de Maria Gomes Mendes, 57 anos (cremação)
  • Eleide Souza Mendes, 62 anos (cremação)
  • Francisco Pedro do Nascimento, 95 anos
  • Luiz Carlos Vieira da Silva, 74 anos (cremação)
  • Maria Luiz Rodrigues, 74 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2026 18:01
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