Velório de vigilante morto pela polícia será nesta sexta-feira no Gama

Velório será realizado a partir das 15h, no Cemitério do Gama, na Capela Especial - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (21/8), familiares e amigos se despedem de William César Pinto Júnior, de 48 anos, vigilante do Senado Federal morto após ser confundido com um alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O velório será realizado a partir das 15h, no Cemitério do Gama, na Capela Especial. Para a cerimônia, a família pede que amigos, colegas e demais presentes compareçam usando camiseta branca.

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O caso ocorreu por volta das 5h50, na Quadra 8 do Setor Oeste do Gama. De acordo com familiares ouvidos pelo Correio, William deixou a residência pouco depois das 5h30, dirigindo um Gol preto. Durante o trajeto, teria percebido uma movimentação considerada incomum na região.

Com receio, segundo os parentes, o vigilante decidiu mudar o caminho. Pouco depois, na esquina, ele teria sido abordado por policiais civis que estavam em uma viatura descaracterizada.

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Segundo o relato apresentado por William ainda no hospital, minutos antes de morrer, os agentes teriam ordenado que ele saísse do veículo e, em seguida, efetuado os disparos. Um dos tiros atingiu as costas do vigilante.

Em nota, a PCDF lamentou o desfecho da ocorrência e informou que o caso foi encaminhado para a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da intervenção.