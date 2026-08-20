Seis veículos colidem no Eixão Sul; um condutor é flagrado com drogas

Segundo relatos dos demais condutores, o Fiat Mobi teria invadido a faixa de sentido contrário do Eixo Rodoviário e colidiu com os demais veículos envolvidos no sinistro de trânsito - (crédito: PMDF/Divulgação)

Na altura da 108 Sul, sentido Aeroporto, seis veículos colidiram em um sinistro de trânsito na noite desta quarta-feira (19/8). Segundos os demais condutores, o Fiat Mobi envolvido no acidente teria invadido a faixa de sentido contrário do Eixo Roviário e batido nos veículos que trafegavam no sentido da Saída Sul. O Corpo de Bombeiros Militar e a Policiar Militar do Distrito Federal foram acionados e encontraram entorpecentes com o motorista do Fiat Mobi.

O homem de 25 anos foi atendido pelos bombeiros e, posteriormente, encaminha para o Hospital de Base. De acordo com a PMDF, o condutor ainda tentou ocultar a droga no interior do próprio carro, e apresentava sinais de alteração psicomotora. Questionado sobre a substância, ele teria declarado que levava para uma outra pessoa. Ainda segundo a polícia, o homem foi orientado à fazer o teste do etilômetro, mas se recusou.

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O 1º Batalhão da Polícia militar interditou temporariamente a faixa de rolamento, no sentido Saída Sul, enquanto atendiam às vítimas, uma delas, um senhor de 63 anoos, que também foi encaminhado para o Hospital de Base. Enquanto os demais condutores, que não apresentavam ferimentos, foram liberados no local. Durante o atendimento no hospital, o motorista do Fiat Mobi seguiu sob custódia policial, sendo levado para registrar a ocorrência na Polícia Civil após o suporte médico.