Elisson Ferreira defende fortalecimento de pequenos negócios

O candidato Elisson Ferreira (Agir) percorreu o Setor de Oficinas do Cruzeiro / Sudoeste nesta quinta-feira (20/8), um dia depois de realizar uma intervenção médica para retirar cálculos renais. Durante panfletagem, ele apresentou para comerciantes propostas de fomentar o comércio e melhorar a mobilidade urbana da região.

Ferreira destacou propostas para fortalecer os pequenos e médios empreendedores. “Estou muito satisfeito com a receptividade. Os pequenos e médios empresários querem condições para crescer, e nós queremos fomentar ainda mais esse setor”, afirmou. Entre as principais propostas estão a ampliação do acesso ao crédito e o incentivo à atividade econômica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Precisamos ampliar o acesso ao crédito e, mais do que simplesmente oferecer crédito, criar um caminho para que esses empreendedores possam crescer, gerar empregos e movimentar a economia do Distrito Federal”, acrescentou Ferreira.

Além disso, defendeu a regularização das áreas comerciais e produtivas, afirmando que as áreas de comércio e serviços “precisam ocupar uma posição estratégica no desenvolvimento econômico de Brasília”. “É ouvindo quem trabalha, quem empreende e quem está nas ruas todos os dias que vamos construir uma Brasília com mais oportunidades. Essa é a nova geração que queremos representar”, acrescentou Ferreira.

O candidato também discutiu ações relacionadas à mobilidade urbana, destacando a importância do planejamento para trabalhadores do DF. “Não podemos falar em desenvolvimento econômico sem pensar em quem acorda cedo, atravessa grandes distâncias e vem trabalhar em Brasília. Melhorar a mobilidade e a integração com o Entorno também significa melhorar a vida de quem trabalha e de quem gera emprego”, ressaltou.