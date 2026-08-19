Em Taguatinga, Elisson Ferreira disse que desafio é ser mais conhecido

No centro de Taguatinga, Elisson Ferreira afirmou que vai continuar com campanhas focadas nas regiões administrativas - (crédito: Divulgação)

O candidato a governador do Distrito Federal pelo partido Agir, Elisson Ferreira, foi a Taguatinga na manhã desta quarta-feira (19/8), para conversar com eleitores. Ele disse que pretende continuar indo às ruas das cidades do DF: “Nosso maior desafio é sermos mais conhecidos. Quanto mais as pessoas conhecem nossa história e escutam nossas propostas, mais oportunidade temos de dialogar”.

Elisson comentou o resultado da pesquisa realizada pela Real Time Big Data, divulgada nesta quarta, que o coloca na categoria “Outros”, junto a candidatos como Kiko Caputo (Novo), Professor Robson (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

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Ele disse que recebeu os números “com muita tranquilidade e satisfação”. Segundo Elisson, sua candidatura entrou mais tarde no debate público. “Nosso nome já está presente nas pesquisas e começando a chegar à população. Isso mostra que existe muito espaço para apresentar quem somos e as nossas propostas”, afirmou.

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As outras agendas previstas para esta tarde e noite foram canceladas devido a um procedimento que ele precisou realizar no hospital. A assessoria não deu mais detalhes.



