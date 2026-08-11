Nosso governo não será pensado apenas para 4 anos", afirma Elisson Ferreira

Candidato do Agir propõe plano de governo que acompanhe desenvolvimento da cidade além dos quatro anos de mandato - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Estreante na corrida eleitoral, Elisson Ferreira, do partido Agir, afirmou, durante a sabatina promovida pelo Correio nesta terça-feira (11/8), que sua campanha será feita focada na nova geração. “Vemos muitos políticos que possuem vícios (de gestão) e queremos mudar isso. A ideia é focar nos eleitores mais novos e no mundo digital”, disse.

O candidato também comentou que seu plano de governo irá planejar Brasília para além de quatro anos. “Não queremos que os planos foquem apenas em quatro anos de gestão. O plano do governo é planejar a cidade pensando em seu centenário”, afirmou. Para viabilizar esse planejamento, Elisson Ferreira pretende criar uma secretaria focada no planejamento da cidade para 2060. “Eu quero que essa secretaria planeje além dos quatro anos de mandato. Ela vai ser responsável por realizar estudos para que a cidade melhore a cada ano que passe”, disse.

Elisson também comentou que um dos planos de seu governo é deixar a gestão mais transparente ao público, informando à população sobre gastos e investimentos através de telões instalados em pontos estratégicos do DF. “Sabemos que a população não tem a ciência de dizer pesquisando quem são os secretários, quem é o responsável por determinada área. Na minha visão, colocar esses telões em locais de grande visibilidade, como a Rodoviária do Plano Piloto, por exemplo, vai permitir que a população saiba como pode cobrar melhor o governo”, explicou.

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