Cinco regiões do DF ficarão sem energia nesta terça-feira (25/8)

Moradores de cinco regiões do Distrito Federal terão o fornecimento de energia elétrica suspenso temporariamente nesta terça-feira (25/8). A interrupção ocorrerá durante serviços de manutenção, melhoria e modernização da rede elétrica.
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Em Planaltina e Samambaia, os serviços estão previstos para ocorrer das 9h às 15h. Em Planaltina, a manutenção será realizada no Núcleo Rural Taquara, na DF-250, KM 040, Chácara Palmito. Em Samambaia, os trabalhos serão concentrados na QS 304, conjuntos 02, 03, 05, 06 e 07, e na QS 308, Conjunto 05.
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Também das 9h às 15h, haverá manutenção na Colônia Agrícola Vicente Pires, nas chácaras 185, 186 e 228. No Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), o desligamento ocorrerá das 10h às 16h, no Setor de Oficinas Norte, Quadra 04, conjuntos A, C, D, E, F e I.
Já no Varjão, a interrupção está prevista para ocorrer das 14h às 16h, no Trecho 5, Chácara Salinas 208, Otávio Albuquerque Mansur.
Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido antecipadamente. Em caso de falta de energia, os moradores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116.
*Com informações da Agência Brasília
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