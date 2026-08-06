Neoenergia anuncia investimento de R$ 3,1 bilhões no DF até 2030

A Neoenergia Brasília anunciou um investimento de R$ 3,1 bilhões no Distrito Federal entre 2026 e 2030 para ampliar, modernizar e digitalizar a rede elétrica. O valor é 118% superior ao aplicado no ciclo anterior e deve beneficiar mais de 1,3 milhão de clientes.

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O primeiro projeto do novo ciclo foi entregue: a Subestação Guará 2, que recebeu R$ 32 milhões em investimentos, acrescentou 66,6 MVA de potência ao sistema e beneficiará diretamente cerca de 180 mil moradores, de acordo com a companhia.

Ao Correio, o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, André Santos, afirmou que o novo pacote prepara a estrutura para o crescimento da capital. “Agora, com um aporte recorde, damos um passo ainda maior para preparar a rede para o crescimento da capital, garantindo mais qualidade, resiliência e capacidade para atender às demandas da população, do comércio, da indústria e dos novos empreendimentos”, disse.

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“É um investimento que acompanha o desenvolvimento de Brasília e reforça nosso compromisso de oferecer um serviço cada vez melhor à população da capital federal”, completou. Entre as obras previstas estão a construção e ampliação de cinco subestações e a implantação de 132 km de novas linhas de alta tensão. As demais localidades que receberão novas subestações ainda serão definidas pela companhia.

Segundo Santos, a nova infraestrutura também permitirá respostas mais rápidas em casos de falhas. “Os novos sistemas permitem identificar e isolar falhas com mais rapidez, agilizando o restabelecimento do fornecimento em caso de ocorrências”, explicou.

O plano, inclusive, prevê investimentos na formação de mão de obra. A empresa pretende formar 400 novos profissionais até 2030 pela Escola de Eletricistas e ampliar em até 40% o quadro técnico da distribuidora. A expectativa é de que mulheres representem 45% das novas turmas de capacitação.

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Além disso, cerca de R$ 40 milhões serão destinados à regularização do fornecimento de energia para mais de 70 mil pessoas, com ações voltadas a comunidades de diferentes regiões administrativas.

A companhia afirma que os investimentos anteriores já contribuíram para a melhora dos indicadores de qualidade. Entre 2021 e 2025, o tempo de interrupção no fornecimento caiu 36%, enquanto o número de ocorrências teve redução de 43%.