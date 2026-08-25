Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-parceira no DF

Funcionários do restaurante tentaram impedir que o homem levasse as facas da cozinha para atingir a vítima, mas não conseguiram. - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Um homem foi preso no Setor Lúcio Costa após tentar esfaquear a ex-parceira. Segundo testemunhas, após não conseguir atingir a vítima com as facas, ele sufocou a mulher com um golpe conhecido como “mata-leão”, fazendo com que ela perdesse a consciência. Um terceiro homem, apontado como parente da vítima, teria interceptado o suspeito, entrando em luta corporal com o agressor.

A situação aconteceu por volta das 11h30 da última segunda-feira (24/8). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do 4º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e encontraram o suspeito próximo à vítima, que estava inconsciente e caída sobre a calçada.

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Embora a corporação não tenha confirmado o grau de parentesco, testemunhas relataram que o homem que interveio seria familiar da vítima. A mulher foi encontrada desacordada ao lado do suspeito, que apresentava lesões, como hematomas no rosto e nas mãos, além de cortes e dores no peito.

Ainda segundo a corporação, a vítima foi levada para atendimento hospitalar, enquanto o agressor seria conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). No entanto, devido aos ferimentos apresentados pelo suspeito, a PM acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que prestou atendimento e também o encaminhou para uma unidade hospitalar.