DF registra dois casos de violência doméstica em menos de três horas

Ocorrências ocorreram na Candangolândia e no Riacho Fundo e envolveram ameaças, agressões e risco à integridade das vítimas - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Dois casos de violência doméstica registrados em um intervalo de aproximadamente duas horas e 45 minutos mobilizaram forças de segurança do Distrito Federal durante a noite desta terça-feira (4/8). As ocorrências ocorreram na Candangolândia e no Riacho Fundo e envolveram ameaças, agressões e risco à integridade das vítimas. Em um dos casos, o suspeito foi preso em flagrante. No outro, acabou baleado após avançar contra um policial militar armado com uma chave de fenda.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h46, na QR 3, Conjunto Delta, na Candangolândia. Equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 45), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma denúncia de violência doméstica.

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No local, os militares ouviram um grito da vítima enquanto ela abria o portão da residência, seguido de um silêncio repentino, o que levantou a suspeita de que ela estivesse sendo agredida. Diante da situação de urgência, os policiais entraram no imóvel e encontraram o suspeito, que se rendeu ao perceber a presença da equipe.

Durante a ação, os policiais impediram que o homem continuasse com as agressões. Os militares ainda apreenderam uma arma branca utilizada para ameaçar a vítima. Segundo o relato da mulher, o agressor, usuário de álcool e drogas, danificou diversos objetos da residência, ameaçou familiares de morte e apresentava comportamento violento.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a vítima e testemunhas, à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e porte de arma branca no contexto da Lei Maria da Penha.

Outro caso

No Riacho Fundo, por volta das 22h30, um homem suspeito de agredir a companheira e o próprio filho foi baleado por um policial militar durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no Riacho Fundo.

Homem tenta matar mulher e é baleado na perna pela PM no DF (foto: Material cedido ao Correio)

Segundo informações preliminares, vizinhos acionaram a PMDF após denunciarem que uma mulher e uma criança estavam sendo agredidas pelo pai, que estaria sob efeito de drogas. Quando a equipe chegou ao local, um dos policiais conversava com a vítima, momento em que o suspeito saiu da residência armado com uma chave de fenda.

De acordo com o relato, o homem avançou em direção à mulher e ao policial. Diante da ameaça, o militar recuou e efetuou um disparo, que atingiu a perna do agressor.

O suspeito recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e foi encaminhado ao Hospital de Base. O policial e as vítimas foram levados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde a ocorrência foi registrada. Até a última atualização, o estado de saúde do homem não havia sido informado. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investigará as circunstâncias da ocorrência.



