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Professor de música investigado por estupro é preso após 10 acusações

Homem se utilizava de um estúdio de música para praticar supostos abusos contra as alunas. PCDF ainda investiga gravações de mulheres em situação de nudez, sem consentimento

Ao total, o homem foi acusado por estupro 10 vezes - (crédito: Caio Gomez)
Ao total, o homem foi acusado por estupro 10 vezes - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 49 anos foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (25/8) após ser denunciado pelos crimes de estupro, importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual, em Samambaia. Atuando como professor de música, o homem supostamente praticou os crimes em um estúdio de música na região, onde abusava das alunas. 

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Sob o falso pretexto de ensinar exercícios de respiração e postura, o investigado teria se aproximado fisicamente das jovens. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem também mantinha equipamentos de gravação não aparentes no local, que teriam sido usados para registrar imagens de mulheres nuas sem o conhecimento ou consentimento das vítimas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia).

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A investigação começou em 2024 e reuniu depoimentos de vítimas e análises do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Identificação (II) da PCDF. Ao longo da apuração, a polícia atribuiu ao investigado 10 episódios de estupro, dois registros não autorizados da intimidade sexual e duas importunações sexuais, envolvendo diferentes vítimas. O homem foi indiciado pelos crimes e permanece preso preventivamente.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 25/08/2026 10:24
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