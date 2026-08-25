Professor de música investigado por estupro é preso após 10 acusações

Ao total, o homem foi acusado por estupro 10 vezes - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 49 anos foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (25/8) após ser denunciado pelos crimes de estupro, importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual, em Samambaia. Atuando como professor de música, o homem supostamente praticou os crimes em um estúdio de música na região, onde abusava das alunas.

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Sob o falso pretexto de ensinar exercícios de respiração e postura, o investigado teria se aproximado fisicamente das jovens. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem também mantinha equipamentos de gravação não aparentes no local, que teriam sido usados para registrar imagens de mulheres nuas sem o conhecimento ou consentimento das vítimas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia).

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A investigação começou em 2024 e reuniu depoimentos de vítimas e análises do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Identificação (II) da PCDF. Ao longo da apuração, a polícia atribuiu ao investigado 10 episódios de estupro, dois registros não autorizados da intimidade sexual e duas importunações sexuais, envolvendo diferentes vítimas. O homem foi indiciado pelos crimes e permanece preso preventivamente.