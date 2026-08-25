Paula Belmonte promete defender reajuste das forças de segurança do DF

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, nesta terça-feira (25/8), que pretende defender a valorização das forças de segurança do Distrito Federal e atuar pela melhoria das condições salariais e financeiras dos servidores. A declaração ocorreu durante reunião com representantes do Corpo de Bombeiros, feita para ouvir demandas da categoria.

Paula afirmou que o Corpo de Bombeiros é uma das principais referências da segurança pública do DF, mas enfrenta dificuldades relacionadas à remuneração. “Hoje nós temos um Corpo de Bombeiros muito querido em Brasília e no Brasil, mas um Corpo de Bombeiros que ainda conseguiu receber um dos piores índices de salário do Brasil. Então, a gente precisa reconhecer isso”, afirmou.

A candidata disse que pretende defender, no Congresso Nacional, medidas que permitam a valorização das carreiras de segurança do DF, incluindo discussões relacionadas ao Fundo Constitucional. “Nós precisamos fazer com que a nossa cidade seja a capital que receba bem o presidente da República e nós vamos defender toda a nossa segurança falando do Fundo Constitucional, porque precisamos dele para autorizar o aumento (salarial)”, declarou.

Paula Belmonte promete defender reajuste e valorização das forças de segurança (foto: Ana Carolina Alves/CB/DA Press)

Durante o encontro, representantes dos bombeiros apresentaram demandas relacionadas à saúde e ao endividamento dos servidores. Paula afirmou que pretende atuar para fortalecer a assistência aos profissionais que integram as forças de segurança e citou casos de servidores em situação de superendividamento. “Eles trouxeram a saúde. A saúde de quem cuida. Então, nós estamos com responsabilidade de fortalecer a saúde dessas pessoas, a saúde financeira . Foi falado aqui de muitos superendividados”, disse.

A candidata defendeu medidas para auxiliar servidores por meio do Banco de Brasília (BRB), instituição que, segundo ela, deve ter papel mais próximo da população. “A gente precisa, mais uma vez, salvar o BRB e trazer o BRB para o centro de Brasília, auxiliando o servidor, auxiliando a população”, afirmou.

Paula defendeu que as forças de segurança sejam tratadas como carreiras de Estado e tenham maior autonomia em relação a interferências políticas. “Essas forças de segurança são carreiras de Estado e nós vamos dar esse protagonismo todo para as corporações. Essas carreiras não podem ter interferência política. Muito pelo contrário, elas são de Estado e nós vamos dar esse espaço para cada uma conduzir da melhor forma possível”, declarou.