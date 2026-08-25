Professor Robson propõe que secretários sejam eleitos por setores do DF

Professor Robson Raymundo: "Não vai ser um governo só meu, do professor Robson. Vai ser um governo da classe trabalhadora" - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Professor Robson Raymundo (PSTU) dedicou a agenda desta terça-feira (25/8) à campanha nas ruas, com distribuição de panfletos em frente ao Instituto Federal de Brasília (IFB), na Asa Norte. Durante a atividade, o candidato também apresentou uma das principais propostas de sua campanha: a criação de um modelo de governo em que secretários de Estado sejam escolhidos diretamente pelos setores da sociedade relacionados às respectivas áreas.

Segundo Raymundo, a proposta faz parte de um projeto de “governo socialista dos trabalhadores” e pretende ampliar a participação popular na administração do Distrito Federal. “Por exemplo, o secretário de Educação seria eleito pelas comunidades escolares. O secretário de Saúde seria eleito pelos trabalhadores da saúde e pelos usuários do sistema”, afirmou.

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O candidato defendeu que o modelo seja aplicado a diferentes áreas da administração. Para ele, a medida faria com que o eventual governo não fosse concentrado na figura do chefe do Executivo. “Não vai ser um governo só meu, do professor Robson. Não vai ser um governo só do PSTU. Vai ser um governo da classe trabalhadora”, declarou.

A proposta está associada a outra bandeira central apresentada pelo candidato durante a agenda: a criação de conselhos populares em diferentes regiões e estruturas do Distrito Federal. O professor defende a organização desses conselhos em locais de atendimento à população, empresas públicas e regiões administrativas, como forma de ampliar a participação social nas decisões do governo.

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Ainda de acordo com o candidato, os conselhos teriam papel de representação direta da população e seriam utilizados para pressionar o poder público e defender as demandas dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Ele também afirmou que pretende propor uma alteração na Lei Orgânica do Distrito Federal para dar aos conselhos populares um papel mais relevante na representação da sociedade.

A relação com a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) também foi abordada durante a agenda. Professor Robson reconheceu que um eventual governo do PSTU teria de lidar com um Legislativo formado por diferentes correntes políticas e, em alguns casos, ideologicamente distante das propostas defendidas pela legenda.

O candidato afirmou que pretende dialogar com os deputados distritais e avaliar a composição da próxima legislatura antes de definir como será a relação com a Casa. Ao mesmo tempo, disse que, caso encontre resistência às suas propostas, pretende recorrer à mobilização popular. “Pretendemos dialogar com a Câmara Legislativa para que ela cumpra a função. Ela não diz que a Casa é do povo? Eu duvido muito, mas ela diz que é”, afirmou.