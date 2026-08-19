Robson defende que salário de governador seja integrado ao Orçamento

O cadidato ao Governo do Distrito Federal Robson Raymundo (PSTU) defendeu, nesta quarta-feira (19/08), que o salário do governador seja integrado ao Orçamento anual do DF. Em visita ao Restaurante Universitário da Universidade de Brasil (UnB), ele também afirmou que a educação pública precisa receber mais investimentos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Você tem que prender os representantes do povo às condições que o povo vive. Não dá para um governador ter um salário astronômico", afirmou. O candidato disse que essa medida acontece internamente no partido. "Qualquer candidato do nosso partido, se for eleito, inclusive eu, vai continuar com o mesmo salário que ganhava antes", comentou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Robson, ele irá continuar com salário de professor e só terá reajuste se consiguir aumentar o salário da categoria. "Quando um representante do povo começa a ganhar um salário muito alto, ele se esquece da classe de onde veio e não a representa mais", afirmou.
O candidato afirmou, ainda, que o ensino público precisa ser mais valorizado. "A edução vem sofrendo diversos ataques perigosos. Isso é um projeto político da extrema-direita que precisa ser combatido", disse.
Além disso, Robson defendeu mais autonomia para o país. "Precisamos reindustrializar o Brasil para gerar mais empregos e ninguém depender de outros países", afirmou.
Saiba Mais
- Cidades DF Homem tem mal súbito e morre ao se preparar para praticar hyrox
- Cidades DF Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (19/8); confira lista
- Cidades DF Senado lamenta a morte de vigilante baleado pela PCDF e cobra apuração
- Cidades DF Casal fica preso em academia após fechamento e é resgatado pela PM
- Cidades DF Mostra Indígena leva à UnB manifestações estéticas originárias