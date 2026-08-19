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Robson defende que salário de governador seja integrado ao Orçamento

No Restaurante Universitário da Universidade de Brasil (UnB), candidato do PSTU afirmou que a educação precisa de mais investimentos

Professor Robson Raymundo durante panfletagem no Restaurante Universitário (RU) da Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press )
Professor Robson Raymundo durante panfletagem no Restaurante Universitário (RU) da Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press )

O cadidato ao Governo do Distrito Federal Robson Raymundo (PSTU) defendeu, nesta quarta-feira (19/08), que o salário do governador seja integrado ao Orçamento anual do DF. Em visita ao Restaurante Universitário da Universidade de Brasil (UnB), ele também afirmou que a educação pública precisa receber mais investimentos. 

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"Você tem que prender os representantes do povo às condições que o povo vive. Não dá para um governador ter um salário astronômico", afirmou. O candidato disse que essa medida acontece internamente no partido. "Qualquer candidato do nosso partido, se for eleito, inclusive eu, vai continuar com o mesmo salário que ganhava antes", comentou.

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Segundo Robson, ele irá continuar com salário de professor e só terá reajuste se consiguir aumentar o salário da categoria. "Quando um representante do povo começa a ganhar um salário muito alto, ele se esquece da classe de onde veio e não a representa mais", afirmou.

O candidato afirmou, ainda, que o ensino público precisa ser mais valorizado. "A edução vem sofrendo diversos ataques perigosos. Isso é um projeto político da extrema-direita que precisa ser combatido", disse.

Além disso, Robson defendeu mais autonomia para o país. "Precisamos reindustrializar o Brasil para gerar mais empregos e ninguém depender de outros países", afirmou.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 19/08/2026 18:26
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