Candidato do PSTU, Professor Robson defende fim da militarização das escolas

Professor Robson (PSTU) fez campanha em frente ao CEM Elefante Branco e afirmou que pretende tratar a educação como área estratégica do governo - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

O candidato do PSTU ao Governo do Distrito Federal, professor Robson Raymundo, defendeu o fim da militarização das escolas públicas e a ampliação da gestão democrática na rede de ensino durante agenda de campanha nesta terça-feira (18/8), em frente ao Centro de Ensino Médio Elefante Branco, na Asa Sul. Professor, Robson afirmou que pretende concentrar parte das atividades eleitorais na educação e buscar aproximação com estudantes e profissionais da área. “Nós somos contra a militarização e, se formos eleitos, vamos revogar toda a militarização. Nós temos que fortalecer a gestão democrática”, declarou.

Segundo o candidato, a escolha de escolas para a agenda ocorre em razão de sua atuação profissional na área e da importância que atribui ao voto dos jovens. “Eu trabalho com educação, então educação é um cenário que a gente vai estar sempre procurando trabalhar, porque achamos que o voto jovem é extremamente importante para renovar justamente essa política”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Robson criticou discursos que, segundo ele, associam professores a práticas de “doutrinação” e classificou como falsas acusações de que educadores promoveriam sexualização de estudantes. “O setor da educação vem sendo muito atacado. Seja o ataque aos professores propriamente dito, com tantas campanhas de calúnia, mentira, difamação, de doutrinação, de que ficam hiper sexualizando, ‘gayzificando’, como se isso existisse. É tudo falso”, disse.

Leia também: Correio Braziliense promove debate com candidatos ao GDF em 1º de setembro



O candidato questionou o uso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) como principal referência para avaliar a qualidade do ensino. Na avaliação dele, o indicador não contempla aspectos como infraestrutura e funcionamento de equipamentos das escolas. “O Ideb é um índice que não mede qualidade educacional. É só fazer aprovação automática e deixar uma galerinha melhor de prova fazer prova que você altera o resultado da prova”, afirmou.

Alimentação nas escolas

Entre as propostas apresentadas, Robson Raymundo defendeu mudanças no modelo de alimentação oferecido aos estudantes. Ele questionou a diferença entre o funcionamento das cantinas escolares e dos restaurantes comunitários e propôs que os alunos tenham acesso a refeições ao longo do dia.

“Por que o cardápio das cantinas escolares não é o mesmo dos restaurantes comunitários? Por que os estudantes não são recebidos quando chegam com café da manhã? Que é o que tem nos restaurantes. Por que não saem com almoço?”, questionou.

O candidato afirmou que a oferta de refeições poderia atender especialmente estudantes que passam grande parte do dia na escola. “Você já poderia ter almoço aqui e a galera da tarde podia sair com o jantar. Também um lanche, talvez. Mas por que isso, o sistema mesmo, nem isso se pensa?”, declarou.

Para Robson, a educação deve ser tratada como uma função estratégica do Estado e não como uma concessão. “A educação atende uma população extremamente importante, estratégica, porque o futuro não é só um chavão. Quem vai ser os futuros profissionais são os estudantes que estão passando por esses bancos aqui. Mas não são bem tratados”, afirmou.

Internet

Durante a agenda, o candidato mencionou a influência de conteúdos da internet entre jovens e defendeu que a escola tenha papel no enfrentamento desse tipo de conteúdo. Segundo Robson, as redes sociais ampliaram o alcance de discursos que podem chegar diretamente aos estudantes, independentemente da presença de professores.

“O maior criminoso chega no celular do jovem, estando ele aonde estiver. Pode estar do lado dos pais em casa, porque chega lá. A educação pode combater isso”, afirmou. Para o candidato, o acesso à informação e o estímulo ao pensamento crítico são fundamentais para enfrentar esse tipo de conteúdo. “A educação tem que ser fortalecida, tem que ser empoderada e tem que ser realmente tratada como a função estratégica que ela merece”, declarou.