Mulher em situação de rua danifica carros estacionados no Setor de Clubes Sul

Veículos estacionados em frente a uma academia tiveram vidros quebrados durante a ação registrada na tarde desta terça-feira (25/8) - (crédito: Divulgação/ PMDF)

A ida à academia terminou em prejuízo para motoristas que estacionaram os carros no Setor de Clubes Esportivos Sul, na tarde desta terça-feira (25/8). Cerca de 10 veículos tiveram vidros quebrados após uma mulher em situação de rua arremessar pedras contra os automóveis. O episódio causou correria, chamou a atenção de frequentadores da região e mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo relatos de testemunhas, a mulher caminhava pela área quando começou a atingir os carros estacionados. Em poucos minutos, os danos se espalharam por toda a fileira de veículos. Pessoas que estavam na academia e em estabelecimentos próximos acompanharam a cena sem entender o que estava acontecendo.

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Elas relataram ouvir gritos durante a ocorrência. Segundo testemunhas, a mulher afirmava que queria ser presa. Diante da situação, seguranças e frequentadores da academia conseguiram contê-la até a chegada da PMDF.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher não apresentou resistência à abordagem policial e alternava momentos de lucidez com falas desconexas.

Ela foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde o caso será investigado. Os proprietários dos veículos danificados também foram orientados a registrar ocorrência para formalizar os prejuízos causados pelo vandalismo.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



