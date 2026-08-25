Samara Mineiro diz que falta estrutura para atender mulheres em situação de violência

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pela Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, cumpriu uma intensa agenda de campanha nesta terça-feira (25/8), focada no combate ao feminicídio e na denúncia da violência contra as mulheres. No período da manhã, ela realizou atividades em Sobradinho II e na Universidade de Brasília (UnB) e, à tarde, se deslocou para Águas Lindas de Goiás, onde participou de um ato organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário.

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Ela estava acompanhada por Raquel Brício, candidata à vice-presidência da República pela mesma legenda, e pelo professor Guilherme Amorim, postulante ao Senado Federal pela UP. Durante o protesto contra o sequestro e cárcere privado sofridos por Emiliane Tamara, que teve pedidos de medidas protetivas negados pela Justiça mesmo após ser alvo de sucessivas agressões por parte de seu ex-marido, eles ouviram diversas denúncias sobre a omissão governamental na formulação de políticas de defesa para o público feminino.

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“Vivemos uma verdadeira epidemia de violência contra as mulheres, e o atual governo nada faz sobre isso. Ao invés de apoiar as iniciativas de entidades de mulheres, a exemplo do Movimento Olga Benário, o governo reprimiu com gás de pimenta e agressões às mulheres que estavam instaladas no imóvel abandonado no Guará, chegando a destruir o imóvel”, denunciou Samara, referindo-se à Casa de Mulheres Ieda Santos Delgado, que acabou sendo demolida.

A candidata apontou, ainda, a falta de amparo do poder público às vítimas que tentam quebrar o ciclo de violência em Brasília e sustentou que a mudança de cenário exige um plano de investimentos concretos na rede de assistência. “É necessário ter estruturas para dar o suporte às mulheres quando estão em situação de violência. No nosso governo, vamos garantir mais casas-abrigos e casas de referência, delegacias da mulher 24h em todas as Regiões Administrativas.”