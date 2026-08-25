Atendimentos oftalmológicos gratuitos durante a CasaCor Brasília

Elias Frazão*

O CBV Hospital de Olhos vai disponibilizar consultas oftalmológicas gratuitas em 27 de agosto e 10 de setembro, durante a CasaCor Brasília. Os atendimentos ocorrerão no Consultório Prestige, espaço que integra o evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, das 17h às 21h, com avaliações voltadas à renovação de grau. A proposta do espaço reúne privacidade, conforto e acompanhamento individualizado.

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Para os atendimentos, o CBV disponibilizará profissionais do corpo clínico nas duas datas. No dia 27 de agosto, a avaliação será realizada pela oftalmologista Camila Lopes. Já em 10 de setembro, o médico Brenno Ramos estará à frente dos atendimentos. A participação é por ordem de chegada, com limite de 12 pacientes por dia.



A CasaCor acontece na Casa do Candango até 12 de outubro.



Estagiário sob supervisão de Márcia Machado