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Atendimentos oftalmológicos gratuitos durante a CasaCor Brasília

As ações acontecem em 27 de agosto e 10 de setembro, das 17h às 21h, com avaliações voltadas à renovação de grau

Hospital dos olhos oferecerá consultas gratuitas durante a CASACOR - (crédito: Divulgação )
Hospital dos olhos oferecerá consultas gratuitas durante a CASACOR - (crédito: Divulgação )

Elias Frazão*

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O CBV Hospital de Olhos vai disponibilizar consultas oftalmológicas gratuitas em 27 de agosto e 10 de setembro, durante a CasaCor Brasília. Os atendimentos ocorrerão no Consultório Prestige, espaço que integra o evento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, das 17h às 21h, com avaliações voltadas à renovação de grau. A proposta do espaço reúne privacidade, conforto e acompanhamento individualizado.

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Para os atendimentos, o CBV disponibilizará profissionais do corpo clínico nas duas datas. No dia 27 de agosto, a avaliação será realizada pela oftalmologista Camila Lopes. Já em 10 de setembro, o médico Brenno Ramos estará à frente dos atendimentos. A participação é por ordem de chegada, com limite de 12 pacientes por dia.

A CasaCor acontece na Casa do Candango até 12 de outubro. 

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/08/2026 17:10
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