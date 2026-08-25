Celina decreta luto oficial de três dias pela morte de Maria Elisa Costa

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decretou luto oficial de três dias pela morte da arquiteta Maria Elisa Costa, filha do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, responsável pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. A decisão foi anunciada pela governadora em publicação no X, na noite desta terça-feira (25/8).
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Decretei três dias de luto oficial pelo falecimento da arquiteta e pioneira Maria Elisa Costa, um ícone e símbolo de Brasília. Ela deixa um enorme legado na defesa da nossa identidade arquitetônica e na luta pela preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade.…
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Na mensagem, Celina disse que Maria Elisa é “um ícone e símbolo de Brasília” e destacou sua atuação em defesa da identidade arquitetônica da capital e da preservação da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade. “Ela deixa um enorme legado na defesa da nossa identidade arquitetônica e na luta pela preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade”, escreveu. A governadora também prestou solidariedade aos familiares e amigos da arquiteta.
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Leia a mensagem na íntegra:
"Decretei três dias de luto oficial pelo falecimento da arquiteta e pioneira Maria Elisa Costa, um ícone e símbolo de Brasília. Ela deixa um enorme legado na defesa da nossa identidade arquitetônica e na luta pela preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Minha solidariedade aos familiares e amigos de Maria Elisa neste momento de despedida".