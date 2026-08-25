Morre Maria Elisa Costa, filha de Lucio Costa

Morreu, aos 91 anos, Maria Elisa Costa, arquiteta e filha de Lucio Costa. O pai foi responsável pelo projeto urbanístico que deu origem a Brasília. Nascida no Rio de Janeiro, em 1934, ela construiu uma trajetória própria na arquitetura, no urbanismo e na preservação do patrimônio histórico. Maria Elisa deixa a filha, Julieta, e as netas Clara, Julia e Sofia.
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Informações sobre o velório de Maria Eliza ainda não foram divulgadas
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Segundo o jornalista e ex-secretário de Cultura do DF Silvestre Gorgulho foi Maria Elisa quem entrou no prédio para protocolar o projeto urbanístico de Brasília enquanto o pai a aguardava dentro do carro.
“São muitos os motivos para lembrar e homenagear ela. Primeiro porque viveu Brasília desde a placenta. Ela que entregou o projeto do Plano Piloto, dia 11 de março de 1957, no Ministério da Educação e Saúde (MEC) para participar do concurso. Foi com seu pai, que ficou no carro esperando que ela trouxesse o protocolo de entrega”, afirmou Gorgulho.
“Admiro ela por ser, evidentemente, filha do inventor de Brasília. Por ser arquiteta e ter sempre acompanhado profissionalmente a construção e o desenvolvimento da nova capital”, completou.
Sobrinho, Rodrigo Rollemberg (PSB) contou ao Correio que recebeu a notícia com muita tristeza. "Ela era uma pessoa apaixonada por Brasília. Guardiã da obra de Lucio Costa, seu pai", disse.
Rollemberg afirmou que tinha carinho e convivência próxima de Maria Eliza. "Comento com a filha dela que a chamava de tia, devido à consideração. Muito triste pela partida, mas agradecido por tudo que ela fez por nós".
O falecido marido de Maria Eliza, Eduardo Sobral, era irmão da mãe do ex-governador Rollemberg, Teresa Rollemberg.
Perfil
Maria Elisa formou-se em arquitetura em 1958, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.