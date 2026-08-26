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Poema para a filha está entre os últimos versos de Luis Turiba

Luis Turiba morreu nesta quarta-feira, aos 76 anos, em Salvador

Poeta e jornalista, Luis Turiba morreu aos 76 anos, e teve uma carreira marcada por conquistas, incluindo dois Prêmios Esso de Jornalismo - (crédito: Rose Araujo )
Poeta e jornalista, Luis Turiba morreu aos 76 anos, e teve uma carreira marcada por conquistas, incluindo dois Prêmios Esso de Jornalismo - (crédito: Rose Araujo )

O poeta e jornalista Luis Turiba deixou um último poema. Na semana passada, escreveu os versos e mandou para a filha Manu, que é dentista. 

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  • Poema de Luis Turiba
    Poema de Luis Turiba Divulgação

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O poeta e jornalista Luis Turiba morreu em Salvador nesta quarta-feira (26), aos 76 anos. Nascido em Pernambuco no ano de 1950, o escritor mudou-se para Brasília em 1978, cidade que mais tarde lhe concedeu o título de Cidadão Brasiliense em reconhecimento aos seus serviços prestados à cultura local. Ele deixa cinco filhos e seis netos. 

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Turiba morreu em casa em decorrência de complicações de saúde, incluindo um quadro pulmonar grave decorrente de sequelas da covid longa e insuficiência cardíaca, condição que já o havia levado a realizar uma cirurgia de ponte de safena aos 53 anos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 10:55
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