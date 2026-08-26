Detran-DF suspende CNH de 6.432 motoristas por infrações graves

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) suspendeu o direito de dirigir de 6.432 motoristas devido a infrações graves. A lista com as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) afetadas foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) na terça-feira (25/8).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A principal causa para as suspensões foi a recusa em realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, que correspondeu a 4.060 dos casos. Em segundo lugar, o excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido na via foi responsável por 1.083 penalidades.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Detran-DF aborda quase mil motoristas e autua 87 por embriaguez
-
Motorista é preso após bafômetro dar 16 vezes o limite de álcool
-
DF começa 2026 com mais de mil autuações no trânsito em quatro dias
Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas penalizados terão a CNH suspensa por um período que pode variar de dois a doze meses. Após cumprirem o prazo da suspensão, os condutores devem obrigatoriamente realizar um curso de reciclagem e ser aprovados em um exame teórico para que possam reaver o direito de dirigir.
Enquanto a suspensão estiver ativa, o motorista não pode renovar ou reaver a CNH, nem solicitar segunda via e nem imiri a Permissão Internacional para Dirigir (PID).
Além disso, quem for flagrado dirigindo com a CNH suspensa pode responder a processo para cassação do direito de dirigir.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais