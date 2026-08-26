Detran-DF suspende CNH de 6.432 motoristas por infrações graves

A principal causa para as suspensões foi a recusa em realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro - (crédito: Divulgação / Detran SP)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) suspendeu o direito de dirigir de 6.432 motoristas devido a infrações graves. A lista com as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) afetadas foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) na terça-feira (25/8).

A principal causa para as suspensões foi a recusa em realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, que correspondeu a 4.060 dos casos. Em segundo lugar, o excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido na via foi responsável por 1.083 penalidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os motoristas penalizados terão a CNH suspensa por um período que pode variar de dois a doze meses. Após cumprirem o prazo da suspensão, os condutores devem obrigatoriamente realizar um curso de reciclagem e ser aprovados em um exame teórico para que possam reaver o direito de dirigir.

Enquanto a suspensão estiver ativa, o motorista não pode renovar ou reaver a CNH, nem solicitar segunda via e nem imiri a Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Além disso, quem for flagrado dirigindo com a CNH suspensa pode responder a processo para cassação do direito de dirigir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Cidades DF Sesi Lab recebe lançamento de livro sobre liderança na era da IA

Sesi Lab recebe lançamento de livro sobre liderança na era da IA Cidades DF GDF abre crédito suplementar de R$ 11,8 milhões para a Secretaria de Obras

GDF abre crédito suplementar de R$ 11,8 milhões para a Secretaria de Obras Cidades DF Procuradoria Eleitoral do DF defende liberação da candidatura de Gustavo Rocha

Procuradoria Eleitoral do DF defende liberação da candidatura de Gustavo Rocha Cidades DF Maria Elisa Costa: um legado na defesa de Brasília