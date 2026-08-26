Arruda defende hospital e metrô no Recanto das Emas

O candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) realizou mais uma carreata nesta quarta-feira (26/8) durante agenda no Recanto das Emas e no Riacho Fundo II. O ex-governador apresentou propostas voltadas principalmente à saúde e à mobilidade urbana e afirmou que pretende construir um hospital na região. Ele também defendeu a ampliação da rede de transporte para reduzir as dificuldades enfrentadas pelos moradores.

A principal promessa para o Recanto das Emas foi a construção de um hospital na cidade. Segundo o candidato, a unidade seria uma das prioridades de uma eventual nova gestão à frente do Distrito Federal. Além da unidade de saúde, Arruda citou a necessidade de melhorar o transporte público na região. O candidato disse que pretende estudar alternativas para ampliar a oferta de transporte de massa, incluindo a possibilidade de levar o metrô até o Balão do Periquito, em direção a Santa Maria, ou implantar um sistema de BRT.

“Tem que resolver o transporte. Ou vai ser com o metrô passando aqui até o Balão do Periquito, em Santa Maria, ou vai ser BRT”, declarou. A proposta foi apresentada como parte de um projeto mais amplo de expansão da mobilidade no Distrito Federal.

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Ao falar sobre a viabilidade financeira das propostas, Arruda afirmou que uma eventual administração teria primeiro de reorganizar as contas públicas para, posteriormente, ampliar os investimentos. O candidato comparou o orçamento do Distrito Federal com o de Goiás e atribuiu a diferença na qualidade dos serviços públicos principalmente à gestão.

“Primeiro tem que botar as contas em ordem”, disse. Em seguida, argumentou que o Distrito Federal possui orçamento anual de cerca de R$ 75 bilhões para uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Na avaliação dele, a comparação com Goiás demonstraria que há espaço para melhorar os serviços públicos por meio de uma administração mais eficiente. “Qual a diferença? Gestão”, afirmou Arruda. O candidato citou como prioridades de seu projeto a melhoria da saúde e da educação, o reforço do policiamento e a criação de novas linhas de metrô.

A agenda no Recanto das Emas também foi utilizada pelo candidato para defender uma campanha baseada no contato direto com os eleitores. Arruda disse que prefere percorrer as cidades, conversar com moradores e identificar os problemas locais antes de formular propostas para cada região. “Eu gosto de gente. Quando você vai nas cidades e ouve as pessoas, é diferente. Aí você sente os problemas reais da cidade. Isso é que modela o nosso discurso, a nossa proposta”, afirmou.

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O candidato também foi questionado sobre o uso de estratégias tradicionais de campanha, como carreatas e atividades de rua, em meio à disputa eleitoral marcada pela presença das redes sociais. Arruda defendeu o contato presencial e disse considerar importante conhecer diretamente as demandas da população. “Não é questão de moda antiga ou moda nova. É de gostar de gente”, declarou. Para ele, quem pretende governar o Distrito Federal precisa conhecer as cidades e ouvir os moradores.

Arruda também minimizou a importância das pesquisas eleitorais neste momento da campanha. Questionado sobre a possibilidade de conquistar votos de outros candidatos, afirmou que prefere concentrar esforços na apresentação de suas propostas. “Eu estou apresentando um projeto para Brasília diferente disso que está aí”, disse. Segundo o candidato, a população ainda está conhecendo as propostas dos concorrentes e deverá definir o voto ao longo da campanha.