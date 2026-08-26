Wilker Leão vai à UnB e causa tumulto nesta quarta-feira

Vídeos obtidos pelo Correio mostram Leão discutindo com pessoas na UnB nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

O influenciador e advogado Wilker Leão provocou um tumulto na Universidade de Brasília (UnB) no começo da tarde desta quarta-feira (26/8). O candidato a deputado federal pelo Distrito Federal (Novo) tentava entrar na instituição pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte quando acabou confrontado por estudantes. Vídeos obtidos pelo Correio mostram Leão discutindo com frequentadores do local.

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A reportagem do Correio esteve no local. Conforme relatos de alunos, o portão de acesso ao ICC Norte chegou a ser trancado durante a confusão. As informações e os registros da confusão circularam rapidamente em grupos de mensagens da universidade.

Com o acirramento dos ânimos, professores de prédios adjacentes restringiram a circulação fora do horário de aula para evitar que os protestos invadissem as salas.

O Correio busca contato com a defesa de Leão, que na urna vai aparecer com o nome de Wilker Sá. O espaço permanece aberto para manifestação. O partido Novo informou à reportagem que a diretoria se reunirá na noite desta quarta-feira (26/8) para avaliar o caso e decidir sobre a emissão de uma nota oficial.

Em nota, a UnB disse que acompanha a situação e repudiou "qualquer forma de violência, intimidação, ameaça ou incitação à violência no ambiente universitário". Além disso, relatou que o protocolo da universidade foi acionado e que não houve registro de feridos.

Polícia Militar foi acionada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ao Correio que foi acionada, mas ressaltou que a equipe de segurança patrimonial da UnB já havia controlado a situação. Segundo a corporação, os policiais conversaram com a equipe do candidato, que deixou o campus em seguida.

Condenação

Em abril deste ano, o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) negou recursos pedidos por Leão após uma condenação de injúria e difamação ao filmar e postar imagens de um professor da universidade.

Íntegra da nota da UNB

"A Universidade de Brasília repudia qualquer forma de violência, intimidação, ameaça ou incitação à violência no ambiente universitário.

Diante dos episódios registrados nesta quarta-feira (26), a Universidade acionou seu protocolo de segurança. A situação foi contida e as pessoas envolvidas se dispersaram. Não houve registro de pessoas feridas.

A Universidade está acompanhando a situação e adotará as medidas institucionais cabíveis, sempre em defesa da segurança da comunidade universitária, da convivência democrática, do respeito à dignidade das pessoas e do patrimônio público".