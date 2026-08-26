BR-020 em Planaltina deve ser liberada às 18h, diz PRF

O veículo tombou por volta das 23h30 de terça-feira (25/8), na descida do DVO - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A nova previsão de liberação da BR-020, em Planaltina, foi adiada para as 18h desta quarta-feira (26/8), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A estimativa foi divulgada após a corporação receber informações atualizadas dos responsáveis pela operação de transbordo da carga da carreta que tombou nas proximidades da Embrapa. Inicialmente, a expectativa era de que o tráfego fosse normalizado às 14h.

O trânsito segue congestionado na saída de Planaltina, no acesso à BR-020. Para reduzir os impactos provocados pelo bloqueio, a PRF realizou um rearranjo no trecho e liberou uma das faixas para auxiliar na circulação dos veículos. A organização permite que o tráfego seja conduzido nos dois sentidos enquanto as equipes trabalham na transferência da carga. Mesmo assim, há registro de engarrafamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O veículo tombou por volta das 23h30 de terça-feira (25/8), na descida do DVO. A carreta transportava aproximadamente 35 mil litros de combustíveis e havia saído de Senador Canedo (GO) com destino a Paratinga (BA). A carga é composta por 20 mil litros de gasolina C, 5 mil litros de óleo diesel S10 e 10 mil litros de óleo diesel S500. O motorista está bem, sem ferimentos, segundo a PRF.

O transbordo é uma das etapas necessárias para a retirada da carreta e para a liberação completa da rodovia. A operação é acompanhada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atua na segurança da área devido à presença de produtos inflamáveis. Enquanto o procedimento não é concluído, a PRF permanece no local para organizar o fluxo e orientar os motoristas.

Em nota, a PRF informou que a previsão de liberação foi alterada após uma nova atualização dos responsáveis pelo transbordo. "Após novas informações obtidas junto aos responsáveis pela operação de transbordo, a previsão de liberação da BR-020 foi prorrogada para as 18h desta quarta-feira (26)."