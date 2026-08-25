Arruda promete urbanizar Santa Luzia e reforçar segurança com tecnologia

Em agenda cumprida na Estrutural, Arruda discursou sobre políticas de acolhimento e melhorias na infraestrutura local - (crédito: Roberto Rodrigues/Divulgação)

Ex-governador e candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda (PSD) prometeu, em agenda cumprida na manhã desta terça-feira (25/8) na Estrutural, combater a desigualdade social da capital federal levando infraestrutura completa à região de Santa Luzia, repetindo o modelo de urbanização que afirma ter implementado na própria Estrutural em sua gestão anterior.

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Arruda destacou a jornalistas a contradição econômica do DF, apontando que Brasília ostenta a maior renda per capita do país e, simultaneamente, registra o maior índice de desigualdade social. Para evidenciar esse contraste, ele citou a situação de extrema vulnerabilidade em Santa Luzia, onde relatou presenciar cenários de miséria, fome e crianças expostas ao esgoto a céu aberto.

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Para reverter o quadro de vulnerabilidade extrema, o postulante ao Palácio do Buriti propôs o retorno de programas sociais de gestões passadas, citando o Pão e Leite e a Cesta Verde. No mesmo momento, Arruda relembrou sua administração anterior, alegando que, antes de sua intervenção, a Estrutural não passava de uma ocupação precária coberta por barro e terra.

"Eu entrei aqui, fiz água, esgoto, água pluvial, asfaltei todas as ruas, fiz escolas, centro de saúde, fiz polícia e a Estrutural virou uma cidade. Eu vou fazer a mesma coisa na Santa Luzia", garantiu Arruda. Ele declarou que replicará esse modelo de intervenção urbana sob a premissa de que a chegada da infraestrutura devolve a dignidade e melhora de forma natural a qualidade de vida da população.

Segurança pública

Ao tratar da segurança pública, Arruda evitou adiantar nomes para compor o secretariado de segurança ou o comando da Polícia Militar, pontuando que essa definição só ocorrerá após as eleições. Ele argumentou que a segurança no DF vive um mau momento, acusando a atual gestão de ter desativado os postos policiais por ele construídos, retirado o patrulhamento do programa Cosme e Damião e deixado de acompanhar os avanços tecnológicos do setor.

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A principal proposta tecnológica apresentada por ele é a implementação de um sistema inspirado no Smart Sampa. Trata-se de uma rede digital de monitoramento equipada por câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas de automóveis, que serão interligadas às câmeras de estabelecimentos comerciais e particulares para reforçar o policiamento nas ruas.

Arruda conectou diretamente o crescimento da população de rua e das ocupações irregulares ao aumento da criminalidade, classificando a situação como uma desordem urbana. O candidato assegurou que atuará com empatia e rigor para solucionar o problema, garantindo o envio de dependentes químicos para centros de reabilitação e o acolhimento de necessitados em albergues.

"Vamos tratá-los com humanidade, mas com firmeza, dando passagem de volta para quem quer voltar ao seu estado de origem, levando para os albergues aqueles que necessitarem e internando aqueles que são dependentes de drogas", afirmou o postulante.

Restaurantes comunitários

Após ser questionado sobre a situação dos restaurantes comunitários, Arruda fez um diagnóstico crítico do serviço em todo o DF, afirmando que as unidades estão abandonadas por severa falta de gestão e comando do atual governo.

Para ilustrar o desleixo administrativo, o candidato mencionou uma visita recente para almoçar no equipamento público do Recanto das Emas, onde relatou ter encontrado uma alimentação de baixa qualidade, um ambiente descuidado e as instalações físicas completamente deterioradas, lamentando o descaso com as estruturas criadas durante a sua gestão e a do ex-governador Joaquim Roriz.

Suas propostas para a área envolvem a expansão da rede com a construção de novos restaurantes nas cidades desassistidas, a reforma integral dos prédios em funcionamento e uma fiscalização rigorosa dos serviços prestados.

"Vou construir restaurantes comunitários nas cidades onde não tem, reformar os existentes e fazer uma gestão rigorosa, redefinindo contratos para que a alimentação seja de qualidade e para que o ambiente tenha respeito e dignidade", concluiu Arruda.