Celina se reúne com presidente do BC nesta quarta (26): "reunião de rotina"

Celina Leão se reúne com Gabriel Galípolo na tarde desta quarta (26/8) - (crédito: Fabio Cruz)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reúne, na tarde desta quarta-feira (26/8), com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do Banco de Brasília. O presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, também estará presente.

Durante agenda oficial no Palácio do Buriti, a chefe do Executivo explicou que se trata de uma reunião de rotina. "A gente está sempre conversando com o Banco Central, é o órgão de controle, é um órgão que está sempre em diálogo conosco. A audiência foi solicitada por mim, para que a gente acompanhe passo a passo (a situação do BRB). Estive lá semana passada e semana retrasada também. São tratativas sobre tudo que estamos fazendo, os ofícios que temos encaminhado, os diálogos com os bancos que estão na provisão de fazer crédito para nós. É uma reunião de trabalho", detalhou a governadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além do presidente do BRB, também estarão presentes o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira; a procuradora-geral do DF, Diana de Almeida Ramos, e a diretora de controle e riscos do BRB, Ana Paula Teixeira.