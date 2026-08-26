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Celina se reúne com presidente do BC nesta quarta (26): "reunião de rotina"

Segundo a governadora Celina Leão, a trata-se de uma reunião para acompanhar a situação do BRB. O presidente do banco, Nelson de Souza, também estará presente

Celina Leão se reúne com Gabriel Galípolo na tarde desta quarta (26/8) - (crédito: Fabio Cruz)
Celina Leão se reúne com Gabriel Galípolo na tarde desta quarta (26/8) - (crédito: Fabio Cruz)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reúne, na tarde desta quarta-feira (26/8), com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da situação do Banco de Brasília. O presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, também estará presente.

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Durante agenda oficial no Palácio do Buriti, a chefe do Executivo explicou que se trata de uma reunião de rotina. "A gente está sempre conversando com o Banco Central, é o órgão de controle, é um órgão que está sempre em diálogo conosco. A audiência foi solicitada por mim, para que a gente acompanhe passo a passo (a situação do BRB). Estive lá semana passada e semana retrasada também. São tratativas sobre tudo que estamos fazendo, os ofícios que temos encaminhado, os diálogos com os bancos que estão na provisão de fazer crédito para nós. É uma reunião de trabalho", detalhou a governadora.

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Além do presidente do BRB, também estarão presentes o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira; a procuradora-geral do DF, Diana de Almeida Ramos, e a diretora de controle e riscos do BRB, Ana Paula Teixeira. 

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 26/08/2026 17:06
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