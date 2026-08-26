Celina anuncia nomeação de 2.681 professores para a rede pública do DF

Celina anuncia nomeação de professores para a rede pública do DF - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, nesta quarta-feira (26/8), que vai nomear, ainda este ano, 2.681 professores para a rede pública de ensino do DF. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26/8), no Palácio do Buriti, onde a chefe do Executivo recebeu representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) ligadas à educação infantil para ouvir demandas do setor.

“Estamos substituindo as vagas temporárias e fazendo as nomeações. Tudo sem aumento de despesas, uma vez que o momento eleitoral não permite, mas prestigiando o servidor público e dando continuidade ao serviço”, afirmou Celina.

A governadora explicou que irá criar um grupo de trabalho para analisar a possibilidade de ampliação dos serviços das creches para crianças de 4 e 5 anos, uma das demandas apresentadas pelas entidades recebidas pela governadora nesta quarta-feira.

“Quando completam 4 anos, as crianças vão para as escolas e ficam sem atendimento por meio período. As creches conveniadas com a educação possuem vagas e podem ser ocupadas por essas crianças”, argumentou Daise Lourenço, presidente do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas-DF).