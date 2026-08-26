Vídeo: cuidadora é presa por furtar joias de idosos em abrigo na Asa Norte

Câmeras de segurança de uma instituição de acolhimento de idosos da Asa Norte flagraram a ação de uma cuidadora no furto de joias e objetos pessoais dos residentes. A mulher foi presa preventivamente nesta quarta-feira (26/8) pelos policiais da 2ª Delegacia de Polícia.

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Segundo a investigação, a suspeita cumpria pena em regime aberto, por condenação anterior, por tráfico de drogas. Ela trabalhava no lar de idosos como cuidadora e tinha livre acesso aos quartos das vítimas. Câmeras de segurança colhidas pela polícia mostram a ação criminosa. Em uma das ações, ela retira anéis dos dedos de uma idosa, enquanto ela está deitada em uma cama.

Até o momento, a polícia identificou cinco possíveis vítimas e um prejuízo estimado em cerca de R$ 50 mil, que incluem anéis, colares, medalhas e pingentes de ouro. A suspeita é de que os crimes tenham ocorrido entre abril e junho deste ano.

A investigação reúne ainda relatos de outras residentes sobre o desaparecimento de joias e pertences pessoais. Além da prisão preventiva, a Justiça autorizou busca e apreensão na residência da investigada, em Valparaíso de Goiás.