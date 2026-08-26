Técnico de enfermagem é preso por furtar morfina de UPA e aplicar em si mesmo - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um técnico de enfermagem de 27 anos, dentro da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de São Sebastião, suspeito de furtar ampolas de morfina e aplicá-las em si mesmo.

A prisão foi feita por policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) na manhã desta quarta-feira (26/8). Segundo as investigações, o profissional trabalhava na UPA desde dezembro por via contrato.

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A denúncia partiu da própria coordenação da unidade de saúde, que informou que o técnico estaria retirando ampolas do medicamento controlado do estoque da UPA. As investigações revelaram que o autor ficou responsável por fazer a ministração de 10 ampolas em um paciente, porém foi flagrado quando fazia a ministração em si próprio no banheiro. No local, os policiais encontraram, com ele, seis ampolas intactas.

De acordo com o delegado Thiago Peralva, o técnico apresentava sinais de estar sob efeitos de entorpecentes. Foram apreendidas seis ampolas de morfina e restituídas posteriormente ao estoque da UPA. O técnico de enfermagem foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime de peculato.