Celina recebe jovem agredida em Águas Lindas e oferece acolhimento no DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recebeu, na tarde desta quarta-feira (26/8), em seu gabinete no Palácio do Buriti, a jovem Emiliane Tamara, ex-moradora de Águas Lindas, que foi agredida e mantida em cativeiro pelo ex-companheiro.

Celina ofereceu à jovem os programas de acolhimento do GDF Viva Flor e Aluguel Social. Emiliane anunciou que vai se mudar para o Distrito Federal e começar uma nova vida com os filhos. O secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, e a secretária da Mulher, Jackeline Aguiar, também participaram do encontro para auxiliar no entendimento para acesso aos programas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Aqui hoje o nosso gesto é de acolhimento. Não tem como não se impactar com o relato dela. Não tem como não ter sororidade”, afirmou Celina. “Emiliane ainda sofre com a revitimização e com o julgamento da sociedade. Ela deve se deslocar ao Distrito Federal, vai residir com as crianças aqui e vai ficar sob a proteção de três dos nossos programas sociais: o aluguel social, o Viva Flor e o acompanhamento psicológico que temos na nossa secretaria", acrescentou.

Emiliane agradeceu o apoio de Celina e de todos que enviaram mensagens a ela após o acontecido. "Eu não me sinto sozinha. As pessoas me aconselharam muito a sair de onde eu morava, mas eu não tinha condições de sair sozinha com os meus três filhos. Mas, hoje, eu tenho para onde ir. Ganhei uma nova possibilidade de vida. Fico feliz em saber que meus filhos terão um futuro", disse ela.