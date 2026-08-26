Assessoria de Celina Leão diz que ônibus usados em campanha são terceirizados

Assessoria de Celina Leão afirma que ônibus escolares usados em campanha são terceirizados - (crédito: Cedido ao Correio)

Após denúncias encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) sobre um suposto uso de ônibus escolares do Governo do Distrito Federal (GDF) para transportar apoiadores da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), em uma agenda de campanha no último domingo (23/8), em Planaltina, a assessoria da candidata negou irregularidades e afirmou que os veículos são terceirizados.

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Em nota, a equipe de Celina informou que os ônibus foram contratados diretamente junto às empresas responsáveis pelo serviço e pagos pelo Partido Progressista. “O serviço é terceirizado e, nos finais de semana, os ônibus não prestam serviço ao GDF, podendo ser contratados por quem quer que seja diretamente junto às empresas que operam os ônibus”, informou a assessoria.

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O Correio procurou o TRE-DF, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Leia a nota da assessoria de Celina Leão na íntegra:

São ônibus terceirizados regularmente contratados e pagos pelo Partido Progressista.

No final de semana, os ônibus não prestam serviços ao GDF e podem ser contratados por quem quer que seja diretamente junto às empresas que operam os ônibus.



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