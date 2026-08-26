"A indústria hoje não é mais chaminé e fumaça", afirma Capelli na Fibra

A reunião aconteceu de portas fechadas no prédio da Federação, no SIA trecho 3 - (crédito: Luzi Felipe Alves/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) participou de uma reunião com representantes da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), nesta quarta-feira (26/8). Ele comentou que "não é possível ter uma cidade próspera sem uma indústria forte".

"A indústria do século XXI não é mais chaminé e fumaça. Ela é tecnologia e sustentabilidade e o DF tem a capacidade de desenvolver ainda mais essa indústria", definiu Ricardo Cappelli.

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A reunião aconteceu de portas fechadas no prédio da Federação, no SIA trecho 3. Após o encontro, o candidato pontuou a importância de ter recebido a pauta da indústria do DF de 2027 a 2030. "É muito importante e estratégico desenvolver a nova indústria, que tem um capital humano abundante aqui no DF", disse. Cappelli ainda ressaltou a qualidade técnica dos profissionais da área. "A indústria tem uma maior concentração de mestres, doutores e PhDs per capita", acrescentou.

Ainda sobre a reunião, o candidato pontuou que diversas propostas foram apresentadas, entre elas a criação de uma agência de desenvolvimento. "Isso é um compromisso nosso. Nosso governo irá criar a agência de desenvolvimento do Instituto Federal para que ele seja um polo do desenvolvimento industrial aqui no DF", afirmou.