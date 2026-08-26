Frente fria no país atinge o DF? Veja a previsão do tempo no Cerrado

A frente fria, impulsionada por um ciclone extratropical no Sul do país, avança pelo Brasil e vai, sim, alterar o tempo no Distrito Federal nos próximos dias. No entanto, os efeitos no Cerrado serão diferentes das chuvas intensas e ventanias previstas para outras regiões. Por aqui, a principal mudança será sentida no termômetro, com uma queda acentuada das temperaturas.

A massa de ar polar que acompanha o sistema chegará com força, provocando madrugadas e manhãs mais frias na capital federal. A previsão indica que as temperaturas mínimas podem cair para a casa dos 8°C a 11°C, principalmente nas áreas mais altas e rurais do Distrito Federal. Embora as temperaturas máximas sofram uma leve queda inicial, elas devem subir gradualmente, ‘podendo alcançar os 31°C nos dias seguintes.

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Essa mudança representa uma quebra no padrão de calor que vinha sendo registrado, exigindo que os moradores retirem os casacos do armário. A sensação térmica, especialmente nas primeiras horas do dia e durante a noite, será de frio mais intenso do que o termômetro marca, por conta da combinação com o ar mais seco.

E a umidade do ar?

Embora frentes frias sejam frequentemente associadas a ar seco, a passagem deste sistema pode trazer um aumento pontual da nebulosidade. Contudo, o período é característico da seca no Cerrado, e a tendência é que os níveis de umidade relativa do ar permaneçam baixos, podendo atingir índices críticos, abaixo de 30%, especialmente durante as tardes. Essa condição acende um alerta para a saúde.

Com o tempo seco, é fundamental reforçar a hidratação, bebendo bastante água ao longo do dia. O uso de umidificadores de ar e o cuidado com a pele também são recomendados para minimizar o desconforto causado pela baixa umidade.

Há previsão de chuva para o DF?

Apesar da instabilidade em outras partes do país, a frente fria não tem força para provocar chuvas generalizadas no Distrito Federal. No entanto, há possibilidade de chuvas isoladas e passageiras associadas à passagem do sistema. A barreira de ar seco que predomina sobre o Brasil Central limita a formação de nuvens mais carregadas, fazendo com que o céu alterne entre claro e parcialmente nublado na maior parte do tempo.

O foco do sistema chuvoso permanece concentrado no litoral do Sudeste e em toda a região Sul. Para Brasília, o cenário após a passagem da frente fria é de tempo firme e ensolarado, com as temperaturas voltando a subir gradualmente ao longo da semana, consolidando um clima típico do fim do inverno no Cerrado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.