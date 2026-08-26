Como proteger aparelhos eletrônicos em quedas de luz em Brasília

Os recentes temporais em Brasília e no Distrito Federal acenderam um alerta para os moradores: o risco de ter aparelhos eletrônicos danificados por quedas de energia. A instabilidade na rede elétrica durante as chuvas fortes pode causar picos de tensão e queimar desde televisões até geladeiras, gerando prejuízos inesperados.

A recomendação mais eficaz para proteger seus equipamentos é desconectá-los da tomada assim que a tempestade começar. Essa medida simples evita que uma sobrecarga na rede elétrica, comum quando a energia retorna, atinja diretamente os aparelhos. Deixar o equipamento em modo de espera (stand-by) não é suficiente para garantir a segurança.

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Para quem busca uma proteção contínua, o uso de filtros de linha e protetores contra surtos elétricos (DPS) é uma alternativa. Esses dispositivos são projetados para absorver picos de tensão e funcionam como uma barreira entre a rede elétrica e os eletrônicos, minimizando os riscos de danos permanentes.

O que fazer se um aparelho queimar?

Caso algum eletrodoméstico ou eletrônico seja danificado, o consumidor tem o direito de solicitar o ressarcimento à concessionária responsável pelo fornecimento de energia no DF, a Neoenergia Brasília. O processo é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e segue etapas bem definidas.

O primeiro passo é registrar a ocorrência em um dos canais de atendimento da empresa, como o telefone 116, o site oficial ou o aplicativo. É fundamental anotar o número de protocolo fornecido durante o contato para acompanhar o andamento da solicitação.

Tenha em mãos seus dados pessoais (nome completo e CPF), o endereço da unidade consumidora e informações sobre o ocorrido, como a data e o horário provável da queda de luz. Também é preciso descrever o equipamento danificado, incluindo marca e modelo.

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A concessionária tem até 10 dias corridos, a partir da data da solicitação, para realizar uma vistoria no equipamento danificado. Após a inspeção, a resposta sobre o pedido de ressarcimento deve ser enviada em até 15 dias. O conserto, a substituição ou o pagamento em dinheiro são as opções de ressarcimento.

Se a solicitação for negada ou a empresa não cumprir os prazos estabelecidos, o consumidor pode registrar uma reclamação no Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF). Para fortalecer o pedido, documentar a situação é uma boa prática. Fotografe os aparelhos danificados e guarde eventuais laudos técnicos que comprovem a causa da queima.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.