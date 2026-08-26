BR-020 é liberada após 18 horas de interdição por acidente

Carreta foi destombada após operação de segurança, e a BR-020 voltou a ter trânsito nos dois sentidos - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

Após 18 horas de interdição, a BR-020 foi liberada para o trânsito nos dois sentidos às 17h desta quarta-feira (26/8). O bloqueio ocorreu após o tombamento de uma carreta que transportava 35 mil litros de gasolina e diesel, no Km 18, na descida do DVO, próximo à Embrapa, em Planaltina.

A liberação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanhou a operação realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para destombar o veículo.

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A carreta, pertencente à empresa Ambipar, havia saído de Senador Canedo (GO) com destino a Paratinga (BA). Após o tombamento, parte do combustível vazou na pista e levou à interdição completa da rodovia por causa do risco à segurança de motoristas e das equipes que trabalhavam no local.

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Antes do destombamento, todo o combustível restante no veículo foi transferido para outro caminhão. O material que havia sido derramado na pista também foi recolhido.

Durante a operação, os bombeiros utilizaram água e espuma para resfriar a carreta e manter a segurança e a estabilidade da área. Com a conclusão dos trabalhos e a retirada do veículo, o tráfego foi restabelecido às 17h03, segundo a PRF.

A interdição provocou impactos no trânsito e no transporte público durante todo o dia. Linhas que atendem regiões como Planaltina, Arapoanga, Mestre D'Armas e Vale do Amanhecer precisaram utilizar rotas alternativas, causando atrasos aos passageiros.