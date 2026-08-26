Quatro são condenados por matar homem a facadas e enterrar corpo no quintal

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - (crédito: Divulgação)

A Justiça do DF condenou quatro réus por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver cometido em Planaltina. Cleimarque do Carmo Silva Brito foi brutalmente assassinado por espancamento e golpes de faca, em 2023. Quarenta dias depois, a polícia encontrou o corpo da vítima enterrado no quintal de uma casa no Vale do Amanhecer.

As investigações da época foram conduzidas pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e começaram a partir do registro de um boletim de ocorrência de desaparecimento da vítima. Conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri, a vítima foi amarrada, espancada e morta a facadas. Para ocultar o assassinato, o corpo foi enterrado.

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O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Crime

Exames periciais, análise de vestígios, reconhecimentos e buscas permitiram a identificação de quatro pessoas envolvidas no crime. Os réus receberam penas de 29 anos e 9 meses; 24 anos e 11 meses; 27 anos e 8 meses; e 29 anos e 8 meses de reclusão, além das penas de multa fixadas na sentença. Somadas, as condenações ultrapassam 111 anos de prisão.

A investigação revelou um crime de extrema violência. Conforme reconhecido pelo Tribunal do Júri, a vítima foi amarrada, espancada e morta mediante golpe de instrumento perfurocortante, tendo seu corpo posteriormente enterrado com o propósito de ocultar o homicídio. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Cleimarque era natural do Rio de Janeiro. Em 2014, jornais do estado noticiaram a prisão dele após dar queixa na delegacia de uma suposta perseguição de traficantes. Em depoimento prestado à época, afirmou que traficantes da Rocinha queriam matá-lo porque ele havia largado o tráfico para se converter ao evangelismo. Devido ao histórico criminal, permaneceu detido.